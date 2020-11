Huyện Long Điền đạt chuẩn huyện Nông thôn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1890/QĐ-TTg công nhận huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Long Điền là một trong những địa phương mặc dù có xuất phát điểm thấp, tuy nhiên nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và có những cách làm hay, sáng tạo, đến nay huyện Long Điền đã có 5/5 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Long Điền ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2010-2019 của huyện có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp (giảm 24,4% so với năm 2010), tăng tỷ trọng công nghiệp (tăng 5,7% so với năm 2010) và dịch vụ - du lịch (tăng 18,7% so với năm 2010). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 trên địa bàn các xã của huyện đạt 58 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 14 hộ, chiếm 0,09%... Đến nay, huyện Long Điền không có nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình thực hiện bộ tiêu chí huyện, xã NTM.

PHÚC HIẾU