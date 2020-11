Hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10/2020 tại miền Trung, Tây Nguyên.

Cụ thể, tạm cấp bổ sung 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho 9 địa phương: Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, mỗi tỉnh 50 tỷ đồng; Bình Định, Quảng Trị, mỗi tỉnh 70 tỷ đồng, Quảng Nam 130 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả do bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10/2020 gây ra, theo thứ tự ưu tiên sau: Thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ dân sinh (hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà ở bị hư hỏng), di dân khẩn cấp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại; khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; y tế, trường học, công trình cung cấp nước sạch, thủy lợi, đê điều.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh nói trên căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ, định mức quy định.

ĐỨC TUÂN