Vẫn "nóng" chuyện ô nhiễm môi trường, giao thông xuống cấp

Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 9/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các phường: 1, 10, Rạch Dừa, Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu); xã Hòa Long, Long Phước, phường Long Toàn, Long Tâm (TP. Bà Rịa); thị trấn Long Điền, xã An Nhứt, Tam Phước (huyện Long Điền); xã Hòa Hiệp, Phước Thuận, Phước Tân (huyện Xuyên Mộc); xã Xà Bang, Cù Bị, Đá Bạc (huyện Châu Đức); xã Sông Xoài và các phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ).

Cử tri Nguyễn Ngọc Thăng (ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) phản ánh tình trạng đường liên thôn ấp Liên Sơn xuống cấp, gây khó khăn cho người dân. Ảnh: BÍCH NGỌC

Tại các điểm TXCT, các đại biểu đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và các địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ đại biểu; kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, cử tri các địa phương đã phát biểu ý kiến, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống tại khu dân cư.

QUAN TÂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cử tri Đỗ Thị Canh (KP5, phường 1, TP.Vũng Tàu) phản ánh tình trạng người dân sử dụng túi nilon còn phổ biến. Theo bà Canh, HS đi học mua thức ăn sẵn, nước uống và được đựng trong hộp xốp, ly nhựa dùng một lần. Tại các chợ, tiểu thương và khách hàng dùng túi nilon đựng thực phẩm, rau củ cũng tràn lan. Từ đó, mỗi ngày có lượng lớn rác thải nhựa được thải ra môi trường. “Nhà trường, GV, phụ huynh cần đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đến HS. Các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân sử dụng hộp, ly bằng thủy tinh, nhựa tái sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày nhằm góp phần giảm lượng rác thải nhựa dùng một lần”, bà Canh đề xuất.

Cử tri Đinh Xuân Lan (tổ 10, khu dân cư Khang Linh, phường 10, TP. Vũng Tàu) phản ánh tình trạng nhiều kênh, mương thoát nước trong khu vực phường 10 bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân. Ngoài ra, một số dự án chậm triển khai trên địa bàn các phường: 10, 11, 12 dẫn đến nhiều tuyến đường bị ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và ô nhiễm môi trường.

Một số cử tri xã Đá Bạc, huyện Châu Đức phản ánh tình trạng một số khu vực còn thiếu nước sạch dành cho sinh hoạt.

BỨC XÚC VÌ GIAO THÔNG XUỐNG CẤP

Tình trạng giao thông hư hỏng, xuống cấp hoặc chưa được xây dựng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nguy cơ mất an toàn giao thông cũng được nhiều cử tri phản ánh.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thăng (ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) cho hay, đường liên ấp Liên Sơn (xã Xà Bang) dài khoảng 250m là trục đường chính đi qua 4 tổ 60, 61, 62, 63 hư hỏng, xuống cấp nhiều năm qua. Mặt đường dày đặc ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại của khoảng 150 hộ dân sinh sống hai bên đường gặp nhiều khó khăn và dễ mất an toàn giao thông. Cử tri Vũ Viết Thụ (tổ 1, ấp Phong Phú, xã Long Phước, TP. Bà Rịa) phản ánh, đoạn đường từ trụ sở ấp Phong Phú đi QL56 có nhiều ổ voi, ổ gà, bụi bặm vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Cử tri Đặng Quang Minh (ngụ đường Ngô Quyền, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) phản ánh dự án nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền giai đoạn 2 đã trải qua 10 năm vẫn chưa triển khai nên tại hẻm 122, Ngô Quyền thường xuyên bị ngập úng, cỏ dại mọc um tùm và là nơi đổ xà bần, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh nhiều vấn đề khác như: Thủ tục cấp GCNQSDĐ còn rườm rà, khiến người dân phải đi lại nhiều lần; tình trạng quy hoạch treo, gây khó khăn cho người dân trong xây dựng nhà cửa; thiếu các khu vui chơi cho trẻ em; nhiều khu chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông; tình trạng đào đường thi công các công trình kỹ thuật tại một số địa phương nhưng chưa trải nhựa tái lập mặt đường gây mất an toàn giao thông…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương tham dự buổi tiếp xúc trao đổi và giải đáp, làm rõ. Đồng thời, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận và cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ