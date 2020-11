Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên

Sáng 9/11, Bộ TT-TT phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/11.

Thiếu tướng, PGS, TS Phí Đức Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày chuyên đề "Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới".

Tại hội nghị, các học viên được các giảng viên thuộc Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị khu vực I và lãnh đạo các Cục thuộc Bộ TT-TT truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh Việt Nam; định hướng thông tin tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh, cũng như đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng, phòng chống các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Các học viên tham dự hội nghị.

Đợt tập huấn cũng là dịp để Bộ TT-TT bồi dưỡng kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng phát ngôn trong tình hình mới hiện nay, ngoài ra đây cũng là dịp để cán bộ, phóng viên, biên tập viên gặp gỡ, trao đổi về nghiệp vụ làm báo trong kỹ nguyên số.

Tin, ảnh: THÀNH HUY