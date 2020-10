Triển khai thu phí không dừng trên tuyến Quốc lộ 51

Ngày 5/10, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả giám sát về BOT giao thông trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) cho biết, từ năm 2018 đến năm 2019 BVEC đã thực hiện xây dựng tổng cộng 2.402m rãnh thoát nước và 36m cống hộp trên Quốc lộ 51, đoạn đi qua tỉnh BR-VT. Năm 2020, BVEC đã xử lý 20.000m2 mặt đường hằn lún vệt bánh xe để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) bước 1; sửa chữa 62.944m2 mặt đường, 174m khe co giãn cầu, sửa chữa lớn cầu Cỏ May. Tính từ thời điểm dự án đưa vào vận hành khai thác từ năm 2013 đến ngày 30/9/2020, BVEC đã chi 229 tỷ đồng thực hiện công tác bảo trì công trình theo yêu cầu của địa phương, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối với việc triển khai thu phí không dừng, BVEC đã làm việc cùng Công ty CP Giao thông số Việt Nam để thương thảo hợp đồng. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, BVEC sẽ triển khai hoạt động thu phí không dừng trên tuyến Quốc lộ 51. Theo kế hoạch, BVEC thu phí tuyến Quốc lộ 51 tới năm 2030 để hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức BOT. Tuy nhiên, do thời lượng xe qua Quốc lộ 51 tăng gấp 3 lần so với dự kiến, việc thu phí sẽ được thực hiện tới năm 2025 (sớm hơn 5 năm so với kế hoạch).

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Yến đánh giá cao trách nhiệm của BVEC trong việc thực hiện dự án BOT đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 qua tỉnh BR-VT. Bà Nguyễn Thị Yến cũng lưu ý BVEC khẩn trương xin ý kiến của Tổng Cục đường bộ để sớm triển khai việc thực hiện lắp đặt biển báo trên tuyến Quốc lộ 51.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN