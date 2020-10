Biểu dương lực lượng công an xã bán chuyên trách

Chiều 2/10, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương và khen thưởng lực lượng công an xã bán chuyên trách có thành tích trong sự nghiệp bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở và công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, lực lượng công an xã tại các địa phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, TTATXH tại cơ sở; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND cấp xã kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng nông thôn mới…

Dịp này, Công an tỉnh đã tuyên dương 47 công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo đảm ANTT địa bàn cơ sở; trao quyết định điều động 92 công an chính quy về công tác tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh.

TRÍ NHÂN