Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo

Sáng 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị quý III/2020.

Đại tá Đinh Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý III/2020, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn biên giới biển của tỉnh cơ bản ổn định, song hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác vận chuyển cát trái phép. Do đó, toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo. Cụ thể, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ với 9 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ với 3 đối tượng với số tiền 82,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng hóa, kinh doanh vận chuyển có điều kiện mà ngay tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa đó; tịch thu 234.793 lít dầu DO; bảo đảm an toàn cho 2.134 lượt chuyến tàu nhập - xuất, chuyển cảng ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đinh Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có đối sách xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm về chấp hành các quy chế, quy định về biên giới và cảng biển; triển khai quyết liệt các biên pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 từ cơ quan đến các đồn, trạm biên phòng; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn biên giới và cảng biển.

MINH NHÂN – ANH DANH