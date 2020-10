Phải tập hợp, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phong trào thi đua

Báo BR-VT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh BR-VT lần thứ V (2020 - 2025) sáng 16/10.

Trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII vừa tổ chức thành công tốt đẹp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hôm nay, tôi rất vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V. Lời đầu tiên, xin gửi tới quý đại biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đặc biệt 265 điển hình tiên tiến, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cách đây hơn 72 năm, để thúc đẩy sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước, nhằm động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua tăng gia sản xuất, lập công và thực hiện đời sống mới. Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ và hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lao động sản xuất, dũng cảm chiến đấu, giành thắng lợi vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến, thống nhất Tổ quốc và đạt được những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới.

Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua theo dõi, xem phim phóng sự và trao đổi rất phong phú và ý nghĩa trên các lĩnh vực của các điển hình tiên tiến, tôi rất vui mừng được biết, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà đã phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng trong kháng chiến, quê hương của nữ anh hùng Võ Thị Sáu và nơi ghi dấu của Khu Di tích quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo, tỉnh đã luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành trên 80% (68/83) chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Vừa qua, trong Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đã thảo luận, đánh giá rất kỹ những kết quả đạt được, tôi xin nhấn mạnh lại một số thành tựu nổi bật là: Kinh tế tiếp tục phát triển bền vững, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. GRDP (trừ dầu khí) tăng bình quân 6,1%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 6.900 USD, trong nhóm đứng đầu cả nước và cao gấp 02 lần mức bình quân chung; quy mô nền kinh tế đứng thứ 3; tổng thu ngân sách (cả nhiệm kỳ) đạt gần 385.000 tỷ đồng, thuộc tốp đầu về đóng góp ngân sách quốc gia; trong đó, thu nội địa vượt 1,8 lần so với thu từ dầu khí. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, thể thao có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền biển đảo và các mục tiêu, công trình trọng điểm được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng; đã sắp xếp giảm 141 đầu mối từ tỉnh đến cơ sở; tinh giản gần 2.500 biên chế (tương đương 11,14%); kết nạp đảng viên đạt 105,2% kế hoạch; thành lập 39 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong thi đua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác Đảng.

Về phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội: Đã tích cực hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới và vì người nghèo đạt kết quả ấn tượng. Đến nay, toàn tỉnh có 39/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tới đây sẽ có thêm 02 huyện được công nhận. Đáng biểu dương là tỉnh đã huy động nguồn lực gần 12 nghìn tỷ đồng trong đó nguồn xã hội hoá chiếm 72% đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Về công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm xuống còn 0,8%, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; đã vận động xây mới và sửa chữa 1.445 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa. Phong trào doanh nghiệp hội nhập và phát triển đã thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dung khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2016-2020, có khoảng 7.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 50%, nâng cấp dịch vụ logistics và các khu du lịch, thu hút khách lưu trú tăng cao,... góp phần tăng thu ngân sách trên 55%, giải quyết việc làm cho gần 120.000 lao động. Đặc biệt, Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là cảng biển thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất; và là 1 trong 21 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu trọng tải 200.000 tấn.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp, các đoàn thể trong tỉnh cũng tổ chức nhiều phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở, nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả trong công tác và lao động sản xuất như: Đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”; “Chung tay chăm sóc, bảo vệ cây xanh”; “Vì một nền nông nghiệp chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm"; "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính”; “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”; "Nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”; "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng”, "Dân vận khéo" v.v... Đặc biệt là vinh danh "Công dân ưu tú" của tỉnh hằng năm. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt. Trong 05 năm qua, có 520 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu gương, lan tỏa tới toàn thể nhân dân. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới; cơ bản hoàn thành khen thưởng thành tích kháng chiến, đã đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 102 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và tổ chức trao tặng trang trọng, chu đáo. Chú trọng khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Trong 5 năm qua, đã trình khen thưởng cấp Nhà nước cho hơn 400 tập thể, cá nhân. Khen thưởng cấp tỉnh cho trên 15.000 tập thể, cá nhân, trong đó tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp, cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên chiếm gần 63%.

Những thành tích trên thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự tham gia phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; tinh thần trách nhiệm, hoạt động hiệu quả của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cùng với sự nổ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, xin nhiệt liệt biểu dương những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng hệ thống chính trị và kết quả, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 5 năm qua. Đặc biệt, xin chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội hôm nay.

Trong thời gian tới, hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức gay gắt. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao; các hiệp định thương mại thế hệ mới với thế giới, đặc biệt với châu Âu mở ra những cơ hội cho phát triển. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn; tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống và có thể còn kéo dài.

Với tinh thần "càng khó khăn, càng phải thi đua" và "càng thi đua, càng mau thắng lợi", tôi thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà báo cáo đã nêu. Tại Đại hội này, xin gợi ý và đề nghị các đồng chí tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra. Trong đó, cần gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình/đề án trọng điểm; khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu đưa Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Việc tổ chức phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh, đặc biệt phải tập hợp, phát huy sức mạnh to lớn của quân chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, để bồi dưỡng và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm đạt được trong 5 năm qua, cùng với thành tựu sau gần 30 năm thành lập tỉnh sẽ là nền tảng quan trọng, tạo đà cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đó, chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc hơn nữa. Chúc quý đại biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!