Chiều 28/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có chuyến thăm, làm việc với Ban CHQS huyện Côn Đảo và các lực lượng vũ trang (LLVT) đóng chân trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Côn Đảo viếng Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.

Báo cáo của Ban CHQS huyện Côn Đảo tại buổi làm việc cho thấy, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên và nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng các công trình quốc phòng, quân sự trên đảo bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng tiến độ đề ra. Ban CHQS huyện phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng Côn Đảo và các LLVT đóng trên địa bàn huyện nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Côn Đảo trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ban CHQS huyện cần làm tốt công tác dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện. Phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Song song đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện cần làm tốt công tác dân vận, gần dân, sát dân, giúp dân nhằm phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo trong tình hình mới.

Trước đó, ông Phạm Viết Thanh cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Côn Đảo đã viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG