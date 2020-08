Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 27/8, Huyện ủy Châu Đức đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ huyện Châu Đức.

Lãnh đạo Huyện ủy đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Mười (KP2, Đảng bộ TT.Ngãi Giao) và Trần Văn An (ấp Bông Sen, Đảng bộ xã Xà Bang); trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Thị Mạnh (thôn 2, Đảng bộ xã Suối Rao), Bùi Văn Hùng (ấp Đức Trung, Đảng bộ xã Bình Ba); trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức đã chúc mừng các đảng viên và mong muốn, bằng kinh nghiệm và khả năng của mình, các đảng viên tiếp tục tham gia có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các phong trào ở địa phương, góp phần tích cực xây dựng quê hương Châu Đức ngày càng giàu mạnh.

* Ngày 27/8, Thành ủy Bà Rịa tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên từ 50 năm đến 65 năm tuổi Đảng đợt 2/9.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa chúc các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, gương mẫu của người đảng viên; Đồng thời, ông Đặng Minh Thông cũng bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành, mong muốn các đảng viên cao tuổi tiếp tục là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay, luôn là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo.

* Cùng ngày, Huyện ủy Long Điền tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên 50, 55 năm tuổi Đảng.

Trong đợt này huyện Long Điền có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng gồm: đảng viên Đỗ Thành Nhân (SN 1945, Chi bộ ấp An Bình, xã An Ngãi); đảng viên Nguyễn Văn Hiển (SN 1935, Chi bộ khu phố Long Tân, thị trấn Long Điền); 3 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng gồm: đảng viên Lữ Hiền Nga (SN 1951, Chi bộ ấp An Hòa, xã An Ngãi); đảng viên Trịnh Thị Hồng (SN 1945, Chi bộ HTX Nông nghiệp và Dịch vụ thuộc Đảng bộ xã An Nhứt); đảng viên Nguyễn Thị Điểu (SN 1951, Chi bộ ấp Phước Hưng, xã Tam Phước).

ĐINH HÙNG - HOÀNG TRANG - ĐỨC TÚ