Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo

Chiều 27/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác biên phòng 8 tháng năm 2020.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về tình hình nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ động nắm bắt, dự báo tình hình và tham mưu cho UBND tỉnh trong xử lý các tình huống về ANTT trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, tạo thành điểm nóng.

Cụ thể, 8 tháng qua, BĐBP tỉnh đã đăng ký, kiểm chứng cho 41.017 lượt tàu cá với 23.256 lượt thuyền viên ra vào và hoạt động trên biển; chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 38 vụ với 48 đối tượng liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ mua bán người, 11 vụ với 23 đối tượng vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép; xử lý 8 vụ với 8 thuyền trưởng tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025 để các cá nhân, tổ chức bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác biên phòng thời gian tới thực thi nhiệm vụ một cách tốt nhất; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ cứu nạn; xử lý nghiêm đối với hành vi tàu cá của ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài, khai tác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, làm tốt công tác dân vận nhằm phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới.

MINH NHÂN - THÀNH HUY