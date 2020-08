Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

* Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam vào viếng

Sáng 14/8, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (05, Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP. Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (TP. Thanh Hóa), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình. Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn, vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia đình. Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu, còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và gia quyến đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người đồng chí đã có nhiều công lao và đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

* Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghỉ hưu tại TP. Hồ Chí Minh, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tiếp theo, Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

* Sáng cùng ngày, Đoàn lãnh đạo tỉnh BR-VT do ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT dẫn đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh BR-VT viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

* Tại Hội trường 25B (TP. Thanh Hóa) vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có: Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cùng Đoàn Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Đoàn Đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng.

Gần 660 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Trong ngày 14/8, Ban Tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho biết, tính đến 17 giờ ngày 14/8 gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

HIỀN HẠNH