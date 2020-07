Sáng 2/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Tại điểm cầu BR-VT, các ông: Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu BR-VT.

Báo cáo tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2020. Kinh tế 6 tháng đầu năm của nước ta chỉ đạt mức tăng trưởng 1,81%, thấp nhất 10 năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đây là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tại BR-VT, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh chậm lại đáng kể. Những ngành bị tác động nhiều nhất là du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải, cảng biển và một số nhóm ngành công nghiệp may mặc, giày da.

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 vẫn có điểm sáng. Một số lĩnh vực có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước như: Giá trị sản xuất công nghiệp không tính dầu thô và khí đốt ước đạt 142.005 tỷ đồng, tăng 6,47%; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.061 tỷ đồng, tăng 2,43%...

Diễn ra đến chiều cùng ngày, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sẽ tập trung thảo luận về tiếp tục cải cách quy trình, thủ tục để DN tiếp cận các chính sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện và kịp thời; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân; điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp…

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM