Tiếp tục phát triển ổn định và bền vững

5 năm qua, cùng với việc luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) còn chú trọng đầu tư, xây dựng các đèn biển có ý nghĩa về an ninh quốc phòng tại khu vực quần đảo Trường Sa, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh và an toàn hàng hải, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ VMS-South lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VMS-South đã dành cho phóng viên Báo BR-VT cuộc phỏng vấn về những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua và những định hướng trong thời gian tới.

* Phóng viên: Với hoạt động mang tính đặc thù và có vị trí quan trọng về chính trị - kinh tế - an ninh quốc phòng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VMS-South đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như thế nào để góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, thưa đồng chí?

- Đồng chí Bùi Thế Hùng: Là DN công ích nhà nước, VMS-South được Bộ GT-VT giao nhiệm vụ thiết lập và duy trì môi trường an toàn về hàng hải phía Nam (từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kiên Giang và khu vực quần đảo Trường Sa), đồng thời, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu dẫn tàu, trục vớt cứu hộ, kỹ thuật ngầm... làm tiền đề cho các ngành kinh tế biển phát triển, góp phần xây dựng đất nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệm kỳ 2015-2020, VMS-South đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường; tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành và đất nước; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nơi đơn vị đứng chân.

Trong quá trình hoạt động cùng với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất phụ trợ, các trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh, VMS-South đặc biệt quan tâm và chú trọng việc cải tạo nâng cấp các trạm đèn biển có ý nghĩa về an ninh quốc phòng tại khu vực quần đảo Trường Sa như: Đá Tây, An Bang, Song Tử Tây giúp cho tàu thuyền lưu thông an toàn, bảo vệ và khẳng định chủ quyền của quốc gia trên biển đảo.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị với tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Đơn cử, năm 2015 tổng doanh thu đạt hơn 1.000 ngàn tỷ đồng, đến năm 2019 tổng doanh thu đạt hơn 1.347 tỷ đồng, tăng 33,45%; nộp ngân sách Nhà nước từ 147,784 tỷ đồng lên 202,145 tỷ đồng, tăng 36,78%; lợi nhuận sau thuế thu nhập DN từ 42 tỷ đồng lên 101,5 tỷ đồng, tăng 141,6%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt kéo theo thu nhập bình quân của người lao động tăng với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 8,7 đến 27,4 triệu đồng/người/tháng, tăng từ 11,6% đến 43,8%. Trong 6 năm qua (từ 2014-2019) Tổng công ty luôn được vinh danh là “Doanh nghiệp vì người lao động” do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ LĐ-TB-XH và Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức.

* Công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng công ty. Vậy theo đồng chí, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của VMS-South là gì?

- Đảng bộ VMS-South hiện có 644 đảng viên sinh hoạt tại 15 tổ chức cơ sở Đảng. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ VMS-South đã chỉ đạo 100% chi bộ, Đảng bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị gắn với duy trì, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được hơn 200 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra và hoàn thành chỉ tiêu của Tỉnh ủy giao. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ VMS-South sẽ tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng. Đồng thời, tạo điều kiện cho đảng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 Căn cứ vào mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ VMS-South lựa chọn 2 nội dung căn bản để xây dựng chương trình đột phá như sau: Nội dung 1: “Chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố hàng đầu, cán bộ là then chốt; quyết định sự thành công trong sự nghiệp đổi mới của Tổng công ty”. Nội dung 2: “Phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật” ứng dụng đồng bộ, sáng tạo trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

* Đồng chí có thể nói rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ chính mà Đảng bộ VMS-South đề ra trong nhiệm kỳ tới?

- Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của VMS-South là tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện ký kết giao ước thi đua; kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự VMS-South; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng chỉ tiêu; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh; duy trì và bảo đảm quân số thường trực của lực lượng Hải đội tự vệ đóng tại khu vực quần đảo Trường Sa. Những việc làm này giúp nâng cao khả năng phòng thủ cũng như chiến đấu của bộ đội trên biển, bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có biển đối với cộng đồng quốc tế theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

VMS-South cũng đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như, duy trì doanh thu hàng năm tăng khoảng từ 5-8% so với kế hoạch; Áp dụng KH-CN, đầu tư đồng bộ các cơ sở sản xuất phụ trợ, các cơ sở điều hành quản lý, các trang thiết bị phục vụ quản lý và sản xuất như: tiếp tục hoàn thiện môi trường hàng hải điện tử đối với các tuyến luồng hàng hải; trang bị thêm các trang thiết bị cần thiết, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng phương án bảo đảm nguồn thu nhập ổn định cho người lao động; bình quân thu nhập người lao động hàng năm tăng từ 3-5%.

