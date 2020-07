Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ

Cũng trong chuyến công tác BR-VT sáng 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ (chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tham dự Đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, ông Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, ông Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội, ông Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần.

Cùng làm việc với Đoàn công tác Quốc hội về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đang khai thác 3 cảng, gồm: Cảng Tân Cảng Cái Mép (TCCT), Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) và Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCIT), tạo thành Cụm cảng liên hoàn với tổng diện tích 120ha bãi, gần 1.600m cầu tàu, đáp ứng linh động nhu cầu thay đổi cầu bến của khách hàng, hãng tàu và nhu cầu mở rộng thêm các tuyến dịch vụ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Cảng Tân cảng - Cái Mép.

6 tháng đầu năm 2020, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã chủ động xây dựng các kịch bản, phương án điều hành sản xuất ứng phó với dịch COVID-19, triển khai làm thủ tục giao nhận hàng hóa và thanh toán qua mạng, đồng bộ với việc áp dụng các gói chính sách hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng, hãng tàu. Nhờ đó, đảm bảo sản xuất thông suốt, an toàn, không gián đoạn; sản lượng container xuất nhập khẩu qua các cảng của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm chiếm 62% tổng sản lượng container xuất nhập khẩu cả nước, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu, lợi nhuận toàn hệ thống tăng từ 5-7% so với cùng kỳ 2019, đạt 47-49% kế hoạch năm 2020.

Một góc Cảng Tân cảng - Cái Mép.

Kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn mong muốn được Chính phủ cho phép tiếp nhận, đầu tư, quản lý, khai thác Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ kết nối liên hoàn với cụm 3 cảng nước sâu của Tân Cảng tại Cái Mép, tạo thành cụm cảng trung chuyển tầm vóc khu vực; thúc đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Phước An và đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; giữ nguyên tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép; hướng dẫn các thủ tục trong việc giao đất quốc phòng làm kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan mô hình và nghe báo cáo về tình hình hoạt động của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3.

* Tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, báo cáo với đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình-Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 cho biết, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 có tổng diện tích 999ha với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường. Đến nay, KCN đã thu hút được 20 dự án đầu tư, trong đó có 3 nhà đầu tư Hàn Quốc, 1 liên doanh Thuỵ Sỹ - Việt Nam và 12 nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư FDI khoảng 22.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KCN cũng hợp tác mật thiết với các tổ chức quốc tế như JETRO, JICA, JCCH (Nhật Bản); KOTRA, KOCHAM (Hàn Quốc); AMCHAM (Hoa Kỳ); EUROCHAM (Châu Âu); BOI (Thái Lan)...

Tuy nhiên, hậu COVID-19, tình hình thu hút đầu tư của KCN và hoạt động của các nhà đầu tư trong KCN gặp một số khó khăn như: 6 tháng đầu năm không có doanh thu từ các nhà đầu tư mới; nhiều chủ đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đang trong giai đoạn xây dựng nhà máy gặp khó vì chuyên gia nước ngoài chưa qua được, thiết bị cũng không nhập khẩu được. Bà Thảo Nhi kiến nghị xem xét rút ngắn thời gian xin phê duyệt thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; việc vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ tối đa 6 tháng quá dài khiến thời gian được cấp phép vận hành chính thức lâu làm DN mất cơ hội phát triển; có cơ chế ưu đãi lãi suất vay cho nhà đầu tư hạ tầng KCN; cho địa phương giữ lại 2% thu ngân sách từ các nhà máy để sử dụng cho mục đích an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các DN đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhấn mạnh Chính phủ luôn lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho DN phát triển. Đối với kiến nghị của các DN, Chủ tịch Quốc hội giao Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Các cầu thủ nhí của Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm với các cầu thủ nhí tại Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam.

Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội đã thăm Học viện Bóng đá Juventus tại TP.Bà Rịa.

