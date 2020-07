Điểm sáng về công tác cải cách hành chính

Trong nhiều năm liên tục, Long Điền là một trong những địa phương được xếp đầu bảng của tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC). Việc đầu tư cho công tác CCHC của huyện Long Điền, đặc biệt là 5 năm qua, đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Long Điền.

NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG

Bộ phận “một cửa” xã An Ngãi (huyện Long Điền), tạo ấn tượng tốt cho các cá nhân và đơn vị đến làm việc, giao dịch khi nơi đây được trang bị đầy đủ hệ thống nước uống nóng - lạnh, mạng Internet miễn phí, ghế ngồi sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại phục vụ người dân. Điều để lại ấn tượng hơn nữa là thái độ niềm nở, hướng dẫn tận tình của các cán bộ, công chức đối với những người đến làm TTHC.

Điển hình như trường hợp chị Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1997, ở 72A, KP.Long Tân, TT. Long Điền, huyện Long Điền). Sau khi thực hiện xong các thủ tục theo quy định, chỉ 15 phút sau, chị Nhi đã nhận được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trong khi theo quy định, thủ tục này có thời gian giải quyết trong 3 ngày. “Từ năm 2017 trở về trước, tôi sinh sống trên địa bàn xã An Ngãi. Do chuẩn bị kết hôn nên tôi phải đến UBND xã xin xác nhận tình trạng hôn nhân. Công chức nơi đây đã tiếp đón niềm nở và giải quyết TTHC cho tôi rất nhanh. Tôi càng vui hơn khi chỉ phải chờ ít phút là có kết quả luôn, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại”, chị Nhi phấn khởi nói.

Vừa làm xong thủ tục đăng ký lại khai sinh tại Bộ phận “một cửa” xã An Ngãi, chị Vũ Thị Tuyết Nga (tổ 11, ấp An Phước, xã An Ngãi) cũng vui mừng cho biết, theo quy định, thủ tục này có thời gian giải quyết là 5 ngày, nhưng UBND xã An Ngãi đã cắt giảm còn 3 ngày. Vậy nhưng, chị Nga vẫn nhận được kết quả ngay trong ngày. Chị Nga nói: “Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức ở đây đã xin số điện thoại của tôi. Đầu giờ chiều, công chức này gọi điện thông báo hồ sơ của tôi xong và mời đến nhận. Tôi không chỉ hài lòng bởi thái độ tiếp đón và hướng dẫn tận tình của công chức Bộ phận một cửa xã An Ngãi mà còn bởi thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn”.

Hai ví dụ trên là kết quả từ việc triển khai mô hình “Ngày không hẹn” do Bộ phận một cửa xã An Ngãi thực hiện từ tháng 6/2019. Được biết, ngoài mô hình “Ngày không hẹn”, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thời gian qua có nhiều sáng kiến phục vụ công tác CCHC chính như: Mô hình phát tờ rơi tuyên truyền bộ TTHC của UBND xã Phước Hưng, mô hình xây dựng clip tuyên truyền Bộ TTHC hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 qua mạng Internet (Website) của UBND xã Tam Phước…

Trung tâm Hành chính huyện Long Điền.

NHIỀU MÔ HÌNH HAY

Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền nhiệm kỳ 2015-2020, công tác CCHC trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện. Từ đó, công tác này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh đánh giá cao. Liên tục trong các năm từ 2015 đến năm 2019, huyện Long Điền được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính khối các huyện, thị xã, thành phố thông qua chỉ số đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (Par INDEX).

Huyện ủy, UBND huyện Long Điền luôn xác định công tác CCHC là nội dung nhiệm vụ trọng tâm và đầu tiên để phục vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu đánh giá hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Từ đó, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, CCVC trong các cơ quan hành chính nhà nước những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm các kế hoạch về thực hiện công tác CCHC; tổ chức quán triệt, thực hiện các giải pháp cải tiến lề lối làm việc, tác phong công vụ của từng cán bộ, CCVC nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhất công tác giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Nhằm thực hiện tốt việc phục vụ người dân, DN trong giải quyết TTHC, UBND huyện và các xã, thị trấn đã duy trì hoạt động hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn được trang bị đầy đủ các tiện ích phục vụ người dân, DN khi đến giao dịch TTHC như: Hệ thống nước uống nóng - lạnh, mạng Internet miễn phí, ghế ngồi sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại.

Ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, UBND huyện còn tổ chức in ấn và phát tờ rơi đến tận tay các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn nhằm tuyên truyền các nội dung CCHC và giới thiệu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, triển khai và đưa vào vận hành phần mềm nhắn tin thông báo điều hành và thông báo kết quả giải quyết TTHC. Cách làm này đã nhận được sự đánh giá rất cao của tổ chức, cá nhân. Trong nhiều năm liền, UBND huyện không ghi nhận trường hợp tổ chức, cá nhân phản ánh công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao có những biểu hiện tiêu cực như: nhũng nhiễu, vòi vĩnh, cửa quyền, thiếu tinh thần trách nhiệm.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “3 hơn”: Năng động hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn để triển khai áp dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn với mục đích là “Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ của cán bộ, CCVC trong công tác phục vụ tổ chức, cá nhân; đặc biệt là công tác giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp”.

Với những cách làm, giải pháp sát thực, công tác CCHC trên địa bàn huyện đã được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp luôn đạt ở mức cao. Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả sớm hạn, trước hạn tăng qua từng năm (đạt hơn 99%) cho thấy công tác chỉ đạo điều hành về CCHC, cải cách TTHC đã có nhiều chuyển biến rất tích cực.

Nhằm kịp thời nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết TTHC, mang đến sự hài lòng cao nhất cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch TTHC, UBND huyện cũng đã kịp thời xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều mô hình sáng kiến, giải pháp CCHC như: Mô hình phối hợp tuyên truyền CCHC giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; mô hình “Tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn với UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân cư và đại điện các tầng lớp nhân dân về nâng cao hiệu quả công tác CCHC”; mô hình “Phối hợp Huyện đoàn thành lập Tổ Thanh niên xung kích tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký TTHC trực tuyến qua mạng; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện”.

Bài, ảnh: NAM PHƯƠNG