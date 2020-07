40 học viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Sáng 21/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Côn Đảo khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đợt 1 năm 2020.

Lớp bồi dưỡng có 40 học viên là CBCCVC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và cán bộ, nhân viên tại một số DN Nhà nước đóng trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; bảo vệ anh ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

MẠNH CƯỜNG