Huyện Châu Đức có 31 dự án ngoài các khu, cụm công nghiệp có giấy chứng nhận đầu tư

Chiều 30/6, UBND huyện Châu Đức tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 1.328 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 7,85% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách hơn 188 tỷ đồng, đạt 69% dự toán; trên địa bàn huyện hiện có 31 dự án ngoài các khu, cụm công nghiệp có giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 1.056ha, tổng vốn đăng ký thực hiện khoảng 3.700 tỷ đồng. Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được bảo đảm.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện như: thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả heo châu Phi; tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án KCN - đô thị Châu Đức; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết hiện đang có chiều hướng gia tăng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, làm tốt công tác tiếp dân…

THÁI BÌNH