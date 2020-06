Bước tiến dài về cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng CNTT, kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, qua đó tạo sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho người dân và DN.

Người dân và DN làm thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh.

NGƯỜI DÂN VÀ DN HÀI LÒNG

Thay vì đến trực tiếp trụ sở BHXH tỉnh (200, Bạch Đằng, TP.Bà Rịa) để làm TTHC cho người lao động, chị Hoàng Thị Hồng Ân, nhân viên nhân sự Công ty TNHH Lock & Lock Vina (KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) chỉ cần ngồi ở văn phòng công ty và thực hiện các thao tác trên máy tính có kết nối Internet. Các TTHC như: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản… cho người lao động được chị Ân thao tác trên ứng dụng Excel rồi tải lên phần mềm iBHXH (phần mềm hỗ trợ kê khai TTHC về BHXH, BHYT, BHTN… của ngành BHXH). Sau đó, các file thông tin được BHXH tỉnh tiếp nhận và xử lý. “Tôi chỉ cần khoảng 30 phút để kê khai TTHC, làm cơ sở điều chỉnh đóng BHXH cho gần 2.000 lao động mà không phải tốn thời gian đến làm hồ sơ trực tiếp tại BHXH tỉnh. Đây là một trong những bước tiến dài trong công tác cải cách TTHC của ngành BHXH”, chị Ân nói.

Sự thuận tiện, hài lòng của chị Ân cũng là sự hài lòng chung của nhiều DN, người dân khi thực hiện TTHC liên quan đến BHXH tỉnh. Ông Đặng Hồng Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, công tác cải cách hành chính được Đảng bộ BHXH tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Với mục tiêu đơn giản hóa TTHC, nhằm tạo thuận lợi cho người thụ hưởng, BHXH tỉnh rà soát từng thủ tục, quy trình thực hiện tất cả lĩnh vực nghiệp vụ. Nhờ đó, tổng số TTHC của ngành giảm từ 115 xuống còn 27 thủ tục. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh từ 20 ngày giảm còn 15 ngày.

Song song với cải cách TTHC, ngành BHXH cũng đẩy mạnh ứng dụng giao dịch điện tử trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC. Ông Nguyễn Khánh, Phó Giám đốc BHXH TP.Vũng Tàu cho biết, trung bình mỗi tháng, BHXH TP.Vũng Tàu tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ điện tử của DN liên quan đến các TTHC như: nhận BHXH 1 lần, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất… Nhờ ứng dụng CNTT nên tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt 99%.

Nhân viên BHXH tỉnh giải quyết hồ sơ điện tử cho DN trên máy tính.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH BHYT, BHXH

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt cho người dân, BHXH tỉnh đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: Phát triển thêm số người tham gia BHYT cao hơn chỉ tiêu do Chính phủ giao; phấn đấu phát triển số người tham gia BHXH, BHXH tự nguyện cao hơn chỉ tiêu được giao; đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt Nam giao; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, BHXH tỉnh sẽ triển khai đồng bộ và có hiệu quả Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh sẽ rà soát, kiến nghị BHXH Việt Nam cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh; phối hợp với Công an tỉnh đề nghị truy tố các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về nợ và trốn đóng BHXH theo Bộ Luật hình sự.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh tiếp nhận gần 210 ngàn hồ sơ liên quan đến các TTHC của các DN, người dân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn đạt 99%; có 5.100 đơn vị, DN đã giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH, đạt tỷ lệ 88%.

Song song đó, BHXH tỉnh cũng phối hợp với Sở Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong khám chữa bệnh bằng BHYT; bảo đảm quyền lợi của người tham gia và không để xảy ra tình trạng bội chi Quỹ BHYT.

“Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, DN ngày càng tốt hơn”, ông Trần Duy Hưng, Giám đốc BHXH tỉnh, Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh khẳng định.

Bài, ảnh: THI PHONG