Thủ tướng Chính phủ làm việc với BR-VT và 7 tỉnh, thành khu vực phía nam

Sáng 30/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến BR-VT để thị sát các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm: Cầu Phước An; tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (CM-TV) và cảng Hyosung.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy thuyết trình với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng về tầm quan trọng của đường liên cảng khi kết nối với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình làm việc với 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (BR-VT, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, Tây Ninh, Bình Phước và Tiền Giang) về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Cùng đi có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Về phía tỉnh BR-VT có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT (bìa phải) cùng Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác thị sát tại tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tại buổi thị sát, ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban QLDA Giao thông khu vực cảng CM-TV báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiến độ của dự án tuyến đường liên cảng. Báo cáo nên rõ: Năm 2009, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng liên cảng CM-TV, chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn I thực hiện tuyến đường liên cảng dài 19,65 km; giai đoạn II đầu tư xây dựng cầu Phước An vượt sông Thị Vải nối TX. Phú Mỹ với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với chiều dài 3,26 km. Hiện tại giai đoạn I của dự án đã đạt hơn 95% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối quý II/2020; giai đoạn II là xây dựng cầu Phước An hiện chưa thực hiện được vì vị trí tiếp giáp giữa cầu Phước An và cảng Phước An (Đồng Nai) đang có chồng lấn ở khu vực mép bến phía thượng lưu dưới nhịp biên của cầu Phước An với chiều sâu là 21m và chiều rộng khoảng 60m.

Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể thuyết trình với Thủ tướng và các Phó Thủ tướng về đường liên cảng.

Theo quy định tại Nghị định 143/2017/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ công trình hàng hải thì phạm vi bảo vệ tối thiểu đối với cầu cảng Phước An là 40m; theo quy định tại Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì hành lang an toàn đối với cầu đường bộ theo chiều ngang tính từ mép ngoài cùng trở ra, đối với cầu có chiều dài hơn 300m là 150m.