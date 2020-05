Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Sau 3 ngày làm việc, ngày 29/5, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành chương trình, nhiệm vụ đề ra và bế mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bàn thảo, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp, bị động, bất ngờ; Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức cán bộ, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu…

Đại hội đã bầu 13 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN