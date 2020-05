Ngày 23/5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo sẽ tăng cường giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị; không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bảo đảm an toàn giao thông; phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá giỏi; 100% đoàn viên được xếp loại khá trở lên; quân số khỏe đạt từ 98,5% trở lên...

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại úy Nguyễn Văn Năng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo được bầu làm Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Côn Đảo khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

MINH NHÂN