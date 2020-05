Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội

Ngày 28/5, Đảng bộ Công an tỉnh đã khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự Đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía lãnh đạo Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo Báo cáo chính trị do Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch quan trọng thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng trật tự, kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

5 năm qua, lực lượng công an đã điều tra khám phá hơn 2.720 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ hơn 75%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; phát hiện, bắt giữ 1.200 vụ với 1.257 đối tượng phạm tội về ma túy, đã khởi tố 1.173 vụ với 1.373 đối tượng, xử lý hành chính 49 vụ với 596 đối tượng. Về tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, đã thụ lý 560 vụ với 543 đối tượng. Về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường đã phát hiện 642 vụ với 667 đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng nòng cốt, xung kích trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa công an, quân sự và biên phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên công an có phẩm chất đạo đức tốt, mưu trí có phương pháp kỹ năng làm công tác dân vận, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra trong 2 ngày từ 28 đến 29/5.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN