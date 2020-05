Sản xuất nông nghiệp chuyển sang hướng nâng cao chất lượng sản phẩm

Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (bìa trái) trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Bàu Chinh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III đã đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 1.864 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tính theo giá hiện hành là 3,51%; tốc độ tăng trưởng bình quân ngành tiểu thủ công nghiệp là 9,21%/năm; tổng thu ngân sách là 37 tỷ đồng, đạt 103,3%, tăng 12,36% so với cùng kỳ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay đã đạt được 14/19 tiêu chí. Văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ xã Bàu Chinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bàu Chinh đã kết nạp 33 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 155 đồng chí, đạt 110% so với nghị quyết và 82,5% so với chỉ tiêu Huyện giao; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm Đảng bộ luôn đạt “trong sạch, vững mạnh”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Bàu Chinh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bàu Chinh xác định nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chủ yếu chiếm 73%; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp là 5,12%, tiểu thủ công nghiệp là 2,02%, thương mại-dịch vụ là 0,97%; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; bảo đảm thu ngân sách địa phương, tăng thu ngân sách bình quân từ 6,5-7%/năm; 96% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% trẻ em 6 tuổi được vào lớp 1; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; kết nạp 25 đảng viên mới trong nhiệm kỳ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Sử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bàu Chinh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH-MAI HOA