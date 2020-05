Tỷ lệ phá án nghiêm trọng đạt 97,5%

Trong 2 ngày 25 và 26/5, Đảng bộ Công an huyện Đất Đỏ tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ Công an huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: TUẤN VŨ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện Đất Đỏ đã tập trung lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 5 năm, Công an huyện phát hiện, xử lý hình sự 55 vụ với 69 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, đã điều tra làm rõ 197 vụ. Tỷ lệ điều tra, khám phá án cao, đạt 83,8%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,5%. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có sự đổi mới với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, được ghi nhận và đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 34 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện Đất Đỏ quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chi:́ số vụ, số người chết, số người bị thương; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra oan sai...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí. Đồng chí Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

THANH THANH