Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Chiều 22/5, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 35 (mở rộng) để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ý kiến phát biểu góp ý tại hội nghị đều đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) được chuẩn bị công phu, chu đáo, chất lượng. Đa số ý kiến đồng ý chọn tên Báo cáo chính trị (chủ đề đại hội) theo phương án 3 của Dự thảo là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục xây dựng BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Theo các đại biểu, nói đến cảng biển là đương nhiên có dịch vụ hậu cần cảng nên có thể lược bớt nội dung dịch vụ này; đồng thời, đưa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành một trụ cột kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ một số số liệu, câu từ trong dự thảo cho sát thực tế, có thể thực hiện và bảo đảm đầy đủ, rõ ý, rõ nghĩa, tránh hiểu lầm. Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, các chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực y tế tại dự thảo đều có khả năng hoàn thành. Riêng chỉ tiêu đến năm 2025, số giường bệnh đạt 30 giường/vạn dân là khá cao nên khó có thể đạt được nếu không có nhà đầu tư. Do vậy, ông An đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu này là 26 giường bệnh/vạn dân. Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT đề xuất giữ nguyên tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi đạt 35%. “Tại BR-VT, tỷ lệ huy động trẻ ngoài công lập 48%. Trong đó, chỉ có 40% cơ sở giáo dục ngoài công lập ổn định chất lượng; 60% còn lại chưa ổn định. Do đó, để bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững thì không nên tăng chỉ tiêu này. Hiện nay, tỷ lệ huy động trẻ của tỉnh là 33%, đến 2025 tăng lên 35% là hợp lý”, bà Châu lý giải.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị Tổ biên tập ghi nhận các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xem xét từng ý kiến, sau đó lấy ý kiến rộng rãi các đảng bộ, nguyên lãnh đạo tỉnh, nhân sĩ, trí thức để BCH xem xét cho ý kiến lần cuối trước khi trình tại Đại hội.

