Đảng bộ xã An Nhứt, huyện Long Điền: Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân

Hệ thống chính trị vững mạnh, các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao… Đó là những thành tựu nổi bật mà xã An Nhứt, huyện Long Điền đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã.

Đảng bộ xã An Nhứt xác định nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ then chốt, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Trong ảnh: Thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhứt thu hoạch lúa sản xuất theo hướng VietGAP.

ĐẢNG VIÊN GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU

Những tuyến đường nông thôn được xây dựng khang trang đã tạo diện mạo mới cho xã An Nhứt. Đây là một trong những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã giai đoạn 2015-2020. Để làm được điều đó, đảng viên, cán bộ đã gương mẫu đi đầu trong công tác vận động hiến đất làm đường, góp của, góp công.

Ông Nguyễn Văn Xuân (ấp An Hòa, xã n Nhứt) là một trong những đảng viên đi đầu trong phong trào hiến đất mở rộng hẻm. “Gia đình tôi đã phá bỏ hàng rào dài 30m, lùi vào 2m. Thấy vậy, các hộ khác cũng tự nguyện làm theo để có con hẻm rộng gần 4m”, ông Xuân nói. Từ năm 2016 đến nay, toàn xã vận động người dân hiến 10.000m2 đất làm đường, 11.000m2 đất làm công trình thủy lợi. Nhờ đó, xã đã hoàn thành 12 tuyến giao thông nông thôn, 8 tuyến mương thoát nước trong khu dân cư và 11 tuyến mương nội đồng.

“Trước đây, nhiều tuyến đường vào xã là đường đất nên bụi mù vào mùa khô, lầy lội vào mùa mưa, nhà dân còn lụp xụp. Hiện nay, khi đời sống người dân nâng lên, những căn nhà tạm được thay bằng nhà mái bằng, nhà lầu kiên cố, thì người dân cũng đồng lòng hiến đất, mở rộng các tuyến đường, trải nhựa, bê tông hóa, ô tô vào tận sân nhà”, ông Nguyễn Thanh Huyền, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết.

Không chỉ hiến đất, tham gia làm đường, làm mương nội đồng, các đảng viên, hội viên các hội đoàn thể còn gương mẫu, đi đầu để nhân dân noi theo trong các phong trào vận động lắp đèn thắp sáng đường quê; trồng, chăm sóc hoa dọc các tuyến đường liên thôn; vệ sinh ngõ xóm…

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Theo ông Võ Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã An Nhứt, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Nhứt luôn đoàn kết, nỗ lực để cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Là một xã thuần nông, An Nhứt chú trọng ứng dụng KHKT, cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng theo hướng nâng cao giá trị sản xuất. Nhằm hỗ trợ nông dân, xã An Nhứt đã đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Toàn xã hiện có 1 HTX và 3 tổ hợp tác. Trong đó, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhứt có gần 1.100 thành viên, diện tích 222ha sản xuất lúa và các dịch vụ liên quan.

Ông Huỳnh Trung Thành, Bí thư Chi bộ HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhứt cho biết, các thành viên HTX thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất. Nhờ đó, sản lượng lúa bình quân của HTX trong 5 năm qua đạt 18 tấn/ha/năm (3 vụ), cao hơn trước 500kg/ha. Hiện nay, HTX đang trồng 20ha lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Để bao tiêu đầu ra, HTX ký kết hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với DN. HTX còn thực hiện chương trình: “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” trên những cánh đồng sản xuất nông nghiệp; ứng dụng san phẳng mặt ruộng bằng tia laser; ứng dụng công nghệ sinh thái (trồng các loại hoa có hương thơm và màu sắc dẫn dụ, tiêu diệt sâu rầy có hại), hoặc sản xuất nông nghiệp mô hình 4.0 - cấy kết hợp vùi phân thông minh, hạn chế lúa lẫn, nâng cao chất lượng sản phẩm… Bên cạnh đó, ngoài thời gian nông vụ, các hộ còn tham gia phát triển mô hình trồng hoa lan hoặc sản xuất, kinh doanh bánh hỏi, từ đó đời sống nông dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Giá trị sản xuất nông nghiệp xã An Nhứt đạt 88,1 tỷ đồng, tăng 5,01% so với đầu nhiệm kỳ (Nghị quyết tăng 5%); doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 93,5 tỷ đồng, tăng 25,5%/năm; doanh thu tiểu thủ công nghiệp đạt 10,3 tỷ đồng, tăng 15,4%/năm. Thu nhập bình quân của người lao động trên địa bàn xã đạt bình quân 50 triệu đồng/người/năm (tăng 38% so với đầu nhiệm kỳ). Năm 2015, xã An Nhứt được công nhận đạt chuẩn NTM, hiện đã đạt 15/15 tiêu chí NTM nâng cao năm 2019. Đảng bộ xã đã kết nạp 42 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 161. Đảng bộ xã An Nhứt được Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện, diễn ra trong hai ngày 19 và 20/3.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Nhứt bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ và cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững các tiêu chí xã NTM nâng cao; phát triển xã An Nhứt mạnh về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025.

