Xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an thân thiện với nhân dân

Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, tuổi trẻ Công an tỉnh cũng đã phát huy tinh thần xung kích, thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an thân thiện, gần gũi đối với nhân dân.

Chi đoàn Phòng PC06 tặng quà cho bà Nguyễn Thị Ba (tổ 3, ấp Phong Phú, xã Long Phước, TP. Bà Rịa) nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

LÀM THEO 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Chúng tôi đã có dịp đi cùng Chi đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh đến tặng quà tại nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng xa của huyện Châu Đức. Bà Lê Thị Ngà, ngụ xã Suối Rao, huyện Châu Đức không giấu nổi niềm vui, bày tỏ: “Được các cô chú tặng quà ngay tại nhà thay vì phải lặn lội đến UBND xã để nhận khiến tôi xúc động lắm. Các cô, chú Công an thiệt là dễ thương, gần gũi với người dân!”.

Đại úy Nguyễn Thùy Mai, Chi đoàn thanh niên PC06 cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Chi đoàn PC06 đã phối hợp với Chi đoàn Hóa chất mỏ và địa giếng khoan thuộc Công ty Hóa chất mỏ Nam bộ đã đến tận nhà tặng quà cho 27 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Suối Rao (huyện Châu Đức), xã Hòa Long, Long Phước (TP.Bà Rịa). Mặt khác, từ năm 2016, vào các dịp cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ đoàn viên Chi đoàn Phòng PC06 phối hợp với công an các địa phương đi xuống các địa bàn vùng xa trong tỉnh để làm căn cước công dân cho người dân. Đến nay, đã có gần 2.500 trường hợp người dân được cấp căn cước công dân tại cơ sở.

Đoàn thanh niên PC06-Công an tỉnh làm căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn đôn đốc các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện phong trào thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tập trung vào việc đăng ký các công trình, phần việc thanh niên. Từ chủ trương đó, nhiều công trình thanh niên được thực hiện, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. “Chẳng hạn như, các cơ sở Đoàn duy trì công tác làm căn cước công dân, hộ chiếu tại cơ sở, giải quyết hồ sơ vi phạm trật tự an toàn giao thông vào sáng thứ Bảy. Đối với phong trào xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, thanh niên Công an đã phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường...”, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

HIỆU QUẢ CAO TỪ NHIỀU VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Trong năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Bệnh xá Công an tỉnh (PH10) tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho 400 lượt người là đối tượng gia đình chính sách, người già neo đơn và đồng bào dân tộc Châu Ro trên địa bàn xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức và huyện Côn Đảo với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Hơn 1 ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tẩy xóa quảng cáo tại nơi công cộng, hỗ trợ người dân huyện Châu Đức thu hoạch hồ tiêu, vệ sinh bãi biển, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ… Các cơ sở Đoàn trực thuộc tặng 360 phần quà trị giá 153 triệu đồng cho người dân, HS, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Nâng bước tương lai” và hỗ trợ gia đình chính sách.

Thanh niên Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật cho sinh viên Trường CĐ Sư phạm BR-VT.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành, địa phương, trường học tổ chức 30 đợt tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn đường thủy cho khoảng 4 ngàn lượt người dân, HSSV, hộ gia đình, DN trên địa bàn tỉnh; tổ chức 8 đợt làm CCCD cho hơn 1 ngàn người tại TX.Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Long Điền giúp người dân tiết kiệm khoảng 500 triệu đồng chi phí đi lại, ngày công lao động.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN