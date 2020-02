Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Người chỉ rõ: Muốn dân tộc đoàn kết thì trước hết trong Đảng phải đoàn kết; đoàn kết trong Đảng là cơ sở, nền tảng vững chắc để đoàn kết toàn dân; Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh vĩ đại giúp cách mạng vượt qua mọi khó khăn thử thách, làm nên chiến thắng.

Một buổi sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Bàu Phượng, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ. Ảnh MẠNH THẮNG

CẦN GIỮ GÌN SỰ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ CỦA ĐẢNG NHƯ GIỮ GÌN CON NGƯƠI CỦA MẮT MÌNH

Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Với Người, đoàn kết, thống nhất không chỉ là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng; là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của đảng Mác-xít; mà còn là cơ sở để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết, thống nhất là sức mạnh của Đảng và trong mọi thời điểm của lịch sử đó là vấn đề then chốt, có ý nghĩa sinh tử của tổ chức Đảng; sự sống còn, thành bại, được mất của cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, nhưng Đảng giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đảng phải là trung tâm, hạt nhân và linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì vậy: Phải chú trọng xây dựng khối đoàn kết trong Đảng nhằm làm tiền đề cho đại đoàn kết toàn dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để đoàn kết quốc tế.

Tháng 3/1951, Người tuyên bố: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Đoàn kết là mục tiêu của Đảng, đòi hỏi các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn luôn có nhận thức sâu sắc, rằng: “Sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”.

Trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Người coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là phẩm chất cơ bản của người cách mạng. Người nói: Những ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể trở thành cán bộ, đảng viên. Trước khi đi xa, Người vẫn tự hào: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Dù “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta”, nhưng bằng sự nhạy cảm chính trị và tầm nhìn xa, Người thiết tha căn dặn và đó như là một lời cảnh báo sâu sắc: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”!

Đoàn kết trong Đảng theo Hồ Chí Minh là đoàn kết nhất trí, đoàn kết thống nhất, đoàn kết cả trong tư tưởng, suy nghĩ và hành động. Người từng nhắc nhở: Đảng ta tuy có nhiều đảng viên, song khi tiến hành nhiệm vụ cách mạng thì chỉ như một người, trong Đảng không được phép có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Người không bao giờ thỏa hiệp với những xu hướng bè phái; kiên quyết đấu tranh loại trừ mọi biểu hiện đoàn kết xuôi chiều, dễ người, dễ ta, đoàn kết hình thức, giả tạo, “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.

COI TRỌNG NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ

Để củng cố và tăng cường khối đoàn kết trong nội bộ tổ chức Đảng, Người coi trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và theo Người cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất là: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Người yêu cầu: Tổ chức Đảng các cấp trước khi ra quyết định đều phải bàn bạc, thảo luận dân chủ, minh bạch; mọi đảng viên đều được bày tỏ hết suy nghĩ và ý kiến của mình; phải thật thà tự phê bình và phê bình; đấu tranh phê bình “có lý có tình” và “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” để đi đến chân lý. Cán bộ, đảng viên phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; hết lòng hết dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết tự mình phòng ngừa và đấu tranh không khoan nhượng với căn bệnh hẹp hòi và chủ nghĩa cá nhân, bởi “bệnh này rất nguy hiểm”, không chỉ gây chia rẽ, ngăn trở Đảng thống nhất, đoàn kết, mà còn phá hoại sự đoàn kết toàn dân.

90 năm ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng chứng minh: Đoàn kết, thống nhất trong Đảng đã trở thành hạt nhân, trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là một trong những thành công nổi bật của tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta. Hình ảnh đất nước Việt Nam mang diện mạo mới cả thế và lực; cả chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng, đối ngoại đó là thành quả của công cuộc đổi mới của dân tộc do Đảng lãnh đạo, nhưng suy cho cùng cội nguồn sâu xa nhất chính là từ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc do Hồ Chí Minh khởi xướng.

Đất nước đang chuyển mình theo dòng chảy của thời đại và Đảng đang tiếp tục chỉnh đốn lại mình để thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng tầm với vai trò lịch sử giao phó. Vấn đề “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc” luôn luôn được đặt ra và luôn luôn là vấn đề mới đối với Đảng và cả dân tộc. Để Đảng đoàn kết, dân tộc đại đoàn kết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy thường xuyên, tự giác và kiên quyết thực hiện theo lời căn dặn của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng, rằng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đại đoàn kết Hồ Chí Minh là phải “Gột rửa tất cả cái gì có thể chia rẽ chúng ta, trau dồi tất cả cái gì thắt chặt chúng ta”!

NGUYỄN QUANG PHI