LÃNH ĐẠO TP. VŨNG TÀU THĂM, TẶNG QUÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TẾT

Nhằm động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, DN làm nhiệm vụ trực phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 24/1 (30 Tết), Đoàn Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu do: Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu làm Trưởng đoàn; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu làm Trưởng đoàn; ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị, DN trên địa bàn.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thăm, tặng quà cán bộ, chiên sĩ Công an TP. Vũng Tàu.

Đến thăm Công an TP. Vũng Tàu, Đội Tổng hợp, Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát hình sự, Tổ cảnh sát Bãi Sau, Công an các phường: 1, 2, 8, 10, 12 và Thắng Tam; Ban Quản lý các Khu du lịch TP. Vũng Tàu, Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu; Ban Chỉ huy Quân sự TP. Vũng Tàu; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thuộc Công an tỉnh); Nhà tạm giữ Công an TP. Vũng Tàu; Đội Cảnh sát cơ động (2 đội, thuộc Công an tỉnh), Lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách và nhân dân trong thời gian qua. Đồng thời, Lãnh đạo TP. Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị tăng cường lực lượng ứng trực trong những ngày Tết, chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra các sự cố, tình huống bị động, bất ngờ, tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cho nhân dân và du khách đón Tết vui Xuân.

Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thăm, tặng quà y, bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi.

Đến thăm Đội trật tự đô thị thành phố, Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu, Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu, Lãnh đạo TP. Vũng Tàu ghi nhận những đóng góp của các đơn vị trong việc xây dựng và giữ gìn bộ mặt đô thị trật tự, xanh, sạch, đẹp, góp phần vào việc ASEAN trao giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN” cho TP. Vũng Tàu ngày 16/1 vừa qua. Đồng thời, Lãnh đạo TP. Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ, nhân viên, phương tiện tiếp tục tuần tra, bảo đảm trật tự đô thị, thu gom rác và đưa đi xử lý kịp thời, không để tồn đọng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh nhằm tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đến thăm Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Lê Lợi), Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu, Trạm Y tế xã Long Sơn và Trung tâm Y tế Vietsovpetro, Lãnh đạo TP. Vũng Tàu biểu dương sự đóng góp của các đơn vị trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian qua. Lãnh đạo thành phố lưu ý các đơn vị bố trí người, phương tiện và cơ số thuốc, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong những ngày Tết, đề cao tinh thần cảnh giác trước các dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trên địa bàn.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thăm, tặng quà Đội bắn pháo hoa đêm giao thừa khu vực Bãi Trước.

Đến thăm Tổ quản lý Đền thờ Liệt sĩ thành phố, Ban Quản lý Đền thờ liệt sĩ xã Long Sơn, lãnh đạo TP. Vũng Tàu ghi nhận các đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, giữ gìn Đền thờ - điểm đến tâm linh của nhân dân và du khách. Đồng thời, Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị bố trí người trực, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu thăm viếng Đền thờ của nhân dân, thân nhân các liệt sĩ và du khách, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới.

Thăm Đội bắn pháo hoa đêm giao thừa khu vực Bãi Trước (Ban Chỉ huy Quân sự TP. Vũng Tàu), Lãnh đạo thành phố yêu cầu đơn vị bố trí lực lượng chốt trực, canh giữ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chương trình bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong khoảnh khắc chào năm mới Canh Tý 2020.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (thứ 4 từ trái qua) thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Vietsovpetro.

Nhân dịp này, Lãnh đạo TP. Vũng Tàu chúc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị cùng gia đình đón năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu đã tặng mỗi đơn vị một phần quà Tết bằng tiền mặt, trị giá từ 5-10 triệu đồng (tùy từng đơn vị).

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ