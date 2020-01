LÃNH ĐẠO HUYỆN XUYÊN MỘC THĂM, CHÚC TẾT CÁC ĐƠN VỊ TRỰC ĐÊM GIAO THỪA

Tối 24/1 (30 Tết), Đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Xuyên Mộc do bà Lê Thị Trang Đài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu; Đội Cảnh sát PCCC & CNCH số 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Công An huyện Xuyên Mộc.

Bà Lê Thị Trang Đài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc trao quà Tết đến Đội Cảnh sát PCCC & CNCH số 4.

Tại các nơi đến thăm, bà Lê Thị Trang Đài chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho nhân dân đón Tết trong vui tươi, ấm áp, an toàn.

NGUYỄN THẮNG

(Đài TT huyện Xuyên Mộc)