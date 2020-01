Tự tin đưa con thuyền Bà Rịa-Vũng Tàu vươn ra biển lớn

Tại Lễ Họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) vào sáng 31/1, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có Diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình thành lập và phát triển của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử xin trân trọng đăng toàn văn Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Canh Tý năm 2020. Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020). Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và Đặc khu qua các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, lãnh đạo các tổ chức Đảng trong tỉnh, đảng viên 70 năm tuổi Đảng tiêu biểu, các vị chức sắc tôn giáo và quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Lịch sử những tháng năm hào hùng của dân tộc trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 luôn gắn liền với chặng đường đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước của Đảng trong suốt 90 năm qua, với bề dày của một Đảng chính trị lãnh đạo dân tộc vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh; một Đảng với tổ chức kỷ luật chặt chẽ; một Đảng với lý tưởng mục tiêu cao đẹp và một Đảng được đông đảo nhân dân ủng hộ, đùm bọc đã mang lại cho dân tộc Việt Nam những giá trị thiêng liêng về sự độc lập, tự do cho dân tộc, sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và cơ đồ rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam.

Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã tiến hành Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt chặng đường 90 năm hình thành và phát triển, Đảng đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc, dân chủ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa vị thế của người dân nô lệ lên làm chủ đất nước, đây là điều mà không phải dân tộc nào, đất nước nào cũng làm được và trở thành niềm tự hào của Đảng, của dân tộc và của đất nước Việt Nam. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đảng lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động xây dựng Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình để chỉnh đốn Đảng, Đảng xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân để gắn kết sức mạnh toàn dân tộc... Đó là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá, không chỉ đem lại thành công trong quá khứ, mà trở thành tài sản của Đảng, của dân tộc ta trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hưng thịnh, hùng cường. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng, bất khuất và lịch sử vẻ vang của Đảng ta-Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

Hòa trong dòng chảy chung của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cùng cả nước đấu tranh kiên cường trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, phát huy toàn lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh năm 1930, dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị trong quần chúng trong nước bắt đầu hình thành, tháng 02/1934, được sự đồng ý của Xứ ủy Nam kỳ, Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã được thành lập tại xã Phước Hải (Đất Đỏ). Đến năm 1937, trên địa bàn tỉnh đã có ba chi bộ: Chi bộ Phước Hải, Chi bộ Long Mỹ, Chi bộ Bình Ba - Xà Bang - Láng Lớn và một số đảng viên ở Long Điền. Hầu hết các làng vùng Long Điền, Đất Đỏ, Long Hương, Phước Lễ, khu Tứ Long, Khu vực lộ 2 đã có các cơ sở đảng. Đây là những tiền đề quan trọng để Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng và sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh sau này.

Trải qua suốt quá trình xây dựng và phát triển, từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập tại xã Phước Hải, với 03 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có trên 42 ngàn đảng viên, với 579 tổ chức cơ sở đảng. Qua 6 kỳ Đại hội, kế thừa kinh nghiệm và những thành tựu của thời kỳ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc; Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, đến nay quy mô GRDP của tỉnh đã đạt gần 359.000 tỷ đồng, gấp 78 lần năm 1991, GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 153 triệu đồng/năm, năm 2019 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 51.285 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 89.380 tỷ đồng, trong đó thu nội địa vượt gấp rưỡi lần thu từ dầu khí; qua đó từng bước khẳng định vị thế của tỉnh là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Bên cạnh sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ, sự phát triển vững chắc của nền kinh tế, các lĩnh vực môi trường, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao cũng luôn được tỉnh chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên; công tác xây dựng nông thôn mới có những bước tiến vững chắc, với 34/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia chỉ còn 0,24%, theo chuẩn tỉnh còn 0,59%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo thế phòng thủ quan trọng trên hướng biển của Quân khu 7, là căn cứ hậu phương phục vụ các hoạt động đấu tranh trên biển và Trường Sa, bảo vệ nhà giàn DK1 và vùng biển hướng Đông của Tổ quốc.

Năm 2020 là năm về đích thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; đồng thời, đây cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước. Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được năm 2019, bước sang năm mới 2020, Đảng bộ, quân và nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hết mình thực hiện các nhiệm vụ đề ra, trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ, không buông lỏng quản lý nhưng cũng không bao biện làm thay các công việc của chính quyền. Đảng luôn là chỗ dựa, vạch rõ đường hướng, chỉ đạo hiệu quả chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhằm đáp ứng tốt nhất cho sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, chú trọng đến nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu và của đảng viên; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Trung ương; gắn việc luân chuyển, điều động sắp xếp cán bộ hợp lý phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh:

- Đảng thực hiện nhất quán quan điểm luôn đặt lợi ích của nhân dân và lợi ích của tỉnh lên cao nhất, đây là nguyên tắc cho mọi quyết định và thực thi nhiệm vụ của các cấp ủy đảng. Mọi tổ chức đảng khi quyết định chủ trương, triển khai các công việc phải cân nhắc thật sự có trách nhiệm để làm sao có thể mang lại lợi ích cao nhất cho sự phát triển của tỉnh và người dân. Phải hành động quyết liệt với tư duy mới, cách làm mới, kiên trì theo đuổi những mục tiêu tốt đẹp, đồng thời linh động, sáng tạo trong giải pháp để đạt được mục tiêu đó; kiên quyết gỡ bỏ những tư duy cũ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, cản trở sự phát triển; tăng cường lắng nghe phản biện, cầu thị tiếp thu những ý kiến tích cực từ nhân dân, đội ngũ trí thức để sớm đi đến những quyết định đúng đắn cho sự phát triển.

- Đảng phải chứng minh cho những quyết tâm, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể, sản phẩm cụ thể, qua đó mới tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, niềm tin đối với chế độ, niềm tin đối với sự chăm lo của Đảng cho nhân dân. Đồng thời, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn ngừa và xử lý tham nhũng trong bộ máy.

- Đảng sẽ lãnh đạo tập trung nguồn lực nhiều hơn cho mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo an sinh xã hội. Muốn làm được điều này, Đảng bộ sẽ quan tâm xác định rõ các nhu cầu thiết thực của người dân; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nhiều nguồn lực hơn nữa cho các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt trong thời gian tới Đảng bộ sẽ thực hiện chủ trương bồi thường giải phóng mặt bằng theo hướng có lợi nhất cho người dân theo quy định, đảm bảo người dân có đủ điều kiện để có thể tạo lập cuộc sống tốt hơn ở nơi ở mới.

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ nhất là khi tổ chức đại hội đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Các lực lượng chức năng phải nắm chắc tình hình, kiên quyết xử lý, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các các loại tội phạm theo phương châm ngăn chặn từ xa, có giải pháp từ sớm và nghiêm khắc xử lý, không nương tay với các loại tội phạm. Đồng thời, các cấp ủy đảng trong tỉnh phải nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, kéo dài trong giải quyết đơn thư của công dân.

Chín mươi năm phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, là một chặng đường không phải ngắn nhưng các mục tiêu trước mắt của Đảng, của dân tộc vẫn đòi hỏi Đảng phải nỗ lực nhiều hơn nữa cho mục tiêu cao cả là vì hạnh phúc và sự phát triển thịnh vượng cho nhân dân. Để Đảng ta xứng đáng “là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, tôi đề nghị từng tổ chức đảng, từng đảng viên tiếp tục nối tiếp truyền thống vẻ vang của Đảng, nỗ lực vươn lên phụng sự xã hội, phục vụ nhân dân, mang đến cho nhân dân những điều tốt đẹp nhất. Với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, đưa con thuyền Bà Rịa - Vũng Tàu vươn ra biển lớn một cách tự tin và vững chắc.

Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, một lần nữa tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và Đặc khu qua các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đảng viên 70 năm tuổi Đảng tiêu biểu, các vị chức sắc tôn giáo, cùng toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu bước sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới - thắng lợi mới.

