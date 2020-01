Đưa công an chính quy về xã

Địa bàn xã là nơi diễn ra hoạt động đời sống xã hội ở nông thôn, cũng là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì vậy, việc bố trí cán bộ làm việc ở xã đòi hỏi phải đảm nhiệm tốt các cương vị công tác được phân công. Theo đó, lực lượng công an chính quy của Công an tỉnh đã được điều động, bổ sung về các xã để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Công an xã Phước Hưng (huyện Long Điền) làm việc với đối tượng vi phạm pháp luật.

SÁT THỰC TIỄN

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về “tăng cường cơ sở”, xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã”. Việc triển khai đề án đã nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo ông Hồ Thành Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bình Châu là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Thuận và cũng là địa bàn trọng điểm về ANTT. Vì vậy, Đảng ủy, UBND xã rất ủng hộ ngành Công an bố trí lực lượng công an chính quy về giữ các chức danh tại địa phương. “Để phối hợp triển khai thực hiện đề án, địa phương đã chủ động sắp xếp, điều động một Phó Công an xã và một công an viên thường trực bán chuyên trách của xã chuyển sang làm nhiệm vụ khác”, ông Hồ Thành Nhân cho hay.

Ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ cho biết, đến giữa năm 2019, lực lượng công an viên thường trực của xã đã lần lượt xin nghỉ việc, chỉ còn lại một Phó Công an xã làm việc. Do đó, chính quyền địa phương đánh giá cao việc bố trí kịp thời lực lượng công an chính quy về làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở. “Lực lượng công an chính quy được đào tạo bài bản, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ chính trị và đạo đức tốt, nên khi được điều động về xã sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa phương”, ông Phạm Văn Nghĩa nhận định.

Để đề án “Đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã” được triển khai có hiệu quả, đúng với tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, bố trí lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm cho hoạt động của lực lượng công an cơ sở theo chủ trương xây dựng công an xã chính quy. Sau khi có kết quả khảo sát và ý kiến của Tỉnh ủy BR-VT thống nhất với chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

PHÁT HUY ĐƯỢC NĂNG LỰC

Theo đó, ngày 11/9/2019, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 47 cán bộ công an chính quy về công tác tại công an 20 xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 33 cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó trưởng công an xã, 14 cán bộ là công an viên chính quy. Sau 4 tháng thực hiện việc điều động cán bộ công an chính quy về xã cho thấy, kết quả ban đầu đã có sự chuyển biến tích cực ở nhiều cơ sở.

Đơn cử như, xã Phước Hưng (huyện Long Điền) là địa bàn có diện tích tự nhiên rộng, dân cư đông, cơ sở hạ tầng khá phát triển, đời sống của người dân thời gian gần đây được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn vẫn luôn tiềm ẩn phức tạp, trong đó nổi lên là các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó, hầu hết lực lượng công an bán chuyên trách đã nghỉ việc. Được điều động về xã trong đợt này, Thiếu tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng Công an xã Phước Hưng đã phát huy tốt vai trò của mình ngay từ những ngày đầu tiếp nhận vị trí công tác mới.

Bằng những kiến thức đã được đào tạo, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trong vị trí công tác ở các cơ quan chuyên môn thuộc Công an tỉnh trước đây, Thiếu tá Nguyễn Thế Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Hưng đã từng bước khắc phục, vượt qua những khó khăn ban đầu trong việc tổ chức, sắp xếp lại công việc chuyên môn, bố trí nhân sự phụ trách địa bàn. Đồng thời, Thiếu tá Nguyễn Thế Nam đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, xây dựng 2 mô hình phòng chống tội phạm tại địa bàn 2 ấp. Cùng với công tác phòng ngừa, lực lượng Công an xã Phước Hưng đã đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa thành công 1 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà, 1 điểm tụ tập sử dụng ma túy tại ấp Phước Lâm, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội hình sự, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, với sự đồng thuận, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với công tác phối hợp hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể và sự tin cậy của người dân địa phương, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an chính quy về công tác tại công an các xã đã phát huy được năng lực, trình độ, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an toàn xã hội ở cơ sở, số vụ việc liên quan đến ANTT được kéo giảm. Qua đó cho thấy tính đúng đắn của chủ trương “tăng cường cơ sở”, tính hiệu quả của việc thực hiện đề án trên.

