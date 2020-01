Dành ngày nghỉ cuối tuần cho dân

Công trình “Thanh niên, phụ nữ Phòng PC06 sẵn sàng phục vụ nhân dân trong công tác cấp căn cước công dân” được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh thực hiện từ cuối năm 2016. Đây là mô hình cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động vào những ngày nghỉ cuối tuần, được người dân đồng tình ủng hộ, thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” của ngành Công an.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng PC06 Công an tỉnh hỗ trợ người già, người tàn tật ở TT.Long Hải làm thủ tục cấp CCCD.

Trong hơn 3 năm qua, cùng với lực lượng Công an cơ sở, Phòng PC06 Công an tỉnh đã dành nhiều ngày nghỉ cuối tuần để tổ chức làm thủ tục cấp CCCD lưu động cho bà con nhân dân trong tỉnh. Phần lớn trong số này là những đối tượng chính sách, người già, người tàn tật, học sinh nội trú, người dân ở vùng sâu, vùng xa...

Theo chân đoàn công tác của Phòng PC06 đến TT.Long Hải, huyện Long Điền, chúng tôi được chứng kiến tinh thần làm việc tận tụy, khẩn trương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an. Tuy hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng trụ sở Công an TT.Long Hải lại nhộn nhịp hơn ngày thường. Bởi Chi đoàn Công an TT.Long Hải phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng PC06 tổ chức làm CCCD cho bà con cư trú ở địa phương.

Thị trấn Long Hải nằm cách trung tâm huyện Long Điền và Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh chỉ khoảng 10km, giao thông đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi, những người bệnh tật thì đó là một quãng đường rất dài, nên nhiều người dân ở thị trấn ven biển này vẫn chưa thể đến cơ quan Công an để làm thủ tục về cấp CCCD. Theo đó, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Công an TT.Long Hải đã đến tận nhà, đón những trường hợp này đến trụ sở Công an, đồng thời giúp đỡ ghi tờ khai làm thủ tục cấp CCCD cho họ.

Ông Dương Thanh Sang (60 tuổi, KP.Hải Phong 2, TT.Long Hải) là một trong số những người dân đến làm thủ tục cấp CCCD đợt này cho biết, ông bị tai biến nên việc đi lại hết sức khó khăn. Do vậy, gần 14 năm qua, giấy chứng minh nhân dân (CMND) của ông đã hết hạn, nhưng ông vẫn không thể tự đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp đổi lại. “Khi được cảnh sát khu vực đến thông báo việc cơ quan Công an sẽ về địa phương tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa phương, tôi rất vui. Vì đây là giấy tờ chứng minh tư cách công dân, tôi có thể sử dụng CCCD để thực hiện các quyền công dân của mình theo quy định pháp luật”, ông Sang bày tỏ.

Bà Lê Thị Nguyệt (65 tuổi, trú tại KP Hải Lộc, TT.Long Hải) không giấu được xúc động trước sự phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Công an tại buổi làm CCCD hôm ấy. Bà Nguyệt cho biết, gia đình bà có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng bà đang nuôi dưỡng một người con trai bị thiểu năng, nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ tiền bán vé số của chồng bà. Khi nhận được thông báo về việc đến Công an TT.Long Hải làm thủ tục cấp CCCD cho người con trai, bà Nguyệt nghĩ là không thể đi được. “Tuy nhiên, các cô, chú công an đã đến tận nhà, chở hai mẹ con tôi đến nơi, còn giúp ghi các tờ khai, sau khi xong lại đưa hai mẹ con tôi về tận nhà. Việc làm này thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của cán bộ Công an đối với bà con”, bà Nguyệt nói.

Trong số hơn 120 người được làm thủ tục cấp CCCD đợt này, anh Trần Minh Nhật (30 tuổi) là trường hợp đặc biệt. Đứng bên giường bệnh anh Nhật, bà Trần Thị Vân (cô ruột của anh Nhật) cho biết, cháu bà vào tạm trú ở TT.Long Hải để đi làm thuê. Gần đây, anh Nhật bị tai nạn lao động, hiện vẫn chưa tự sinh hoạt được, bản thân anh Nhật chưa từng làm CMND, trong khi hộ khẩu thường trú đang ở quê. Nhằm giúp anh Nhật có đủ điều kiện thực hiện quyền công dân của mình, đặc biệt là để làm các thủ tục về bảo hiểm y tế, hỗ trợ anh điều trị chấn thương, Công an TT.Long Hải đã làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú và cấp CCCD cho anh Nhật. Nhờ đó, anh Nhật làm được bảo hiểm y tế, kịp thời đi điều trị chấn thương.

Với phương châm “trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và DN, từ năm 2016 đến nay, Phòng PC06 Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các địa phương làm thủ tục cấp CCCD cho gần 2.500 trường hợp ngay tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, người dân không phải tốn công sức, tiền bạc và thời gian đi lại, có nhiều trường hợp đã được lực lượng Công an phục vụ ngay tại nhà.

Thượng úy Tống Thị Tường Vy, cán bộ Đội CCCD Phòng PC06 -Công an tỉnh cho biết, so với việc làm thủ tục cấp giấy CMND tại cơ quan Công an, công tác tổ chức cấp CCCD lưu động gặp nhiều khó khăn hơn. Do các bước làm CCCD được thực hiện khép kín trên máy tính, các phương tiện, thiết bị để phục vụ công tác này nhiều, đặc biệt là phải đi lại vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, các đoàn viên, hội viên phụ nữ PC06 và các đơn vị phối hợp luôn phấn đấu khắc phục để phục vụ chu đáo cho bà con nhân dân, từ việc hướng dẫn thủ tục, dìu đỡ những người đi lại khó khăn, giúp họ viết các tờ khai cá nhân… “Khi thấy người dân cầm trên tay tấm thẻ CCCD, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi ai cũng rất vui và hạnh phúc, vì đã phục vụ họ thực hiện quyền công dân của mình theo quy định pháp luật”, Thượng úy Tống Thị Tường Vy chia sẻ.

Bài, ảnh: KIỀU GIANG