Thủ tướng nhắn tin ủng hộ người nghèo trong chương trình "Sức mạnh nhân đạo 2020"

Nhằm kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, những tấm lòng nhân ái trong cả nước cùng chung tay hỗ trợ người nghèo vui Xuân đón Tết, tối 18/1, Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2020” với chủ đề “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự chương trình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn tin ủng hộ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: TTXVN

Trong chương trình, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết, với vai trò của mình, trong những năm qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình trợ giúp nhân đạo xã hội hiệu quả và thiết thực. Trong năm 2019, tổng giá trị hoạt động của công tác nhân đạo Hội Chữ thập đỏ cả nước đạt khoảng 4.300 tỷ đồng, trợ giúp trên 21,1 triệu lượt người trên toàn quốc.

Đáng chú ý, phong trào vận động hỗ trợ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội khởi xướng từ năm 1999 đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút hơn 7.700 tỷ đồng, trợ giúp trên 25 triệu hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa với nhiều hình thức trợ giúp đa dạng, thiết thực như: tặng tiền mặt, tặng bò, tặng nhà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí…

Phát biểu tại Chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy mạnh mẽ tinh thần “tương thân tương ái” bao đời của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp vơi đi những nhọc nhằn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt nhiều thành tựu to lớn toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế tăng trưởng khá cao, an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm tốt hơn, đời sống nhân dân trên tất cả các vùng miền được nâng lên rõ rệt. Mặc dù có sự tác động của nền kinh tế thị trường nhưng các giá trị đạo lý nhân ái tốt đẹp của cha ông ta vẫn được giữ gìn và tiếp tục phát huy mạnh mẽ, nhất là tinh thần “tương thân tương ái”, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần tích cực xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững chắc của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người Việt Nam trong và ngoài nước tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ người dân còn gặp khó khăn như người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo, biên giới, người dân bị thiên tai, nạn nhân chất độc da cam…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Nhằm vận động nhân dân cả nước chung sức hỗ trợ các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết Canh Tý 2020, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020. Người dân khi nhắn tin với cú pháp TET gửi đến tổng đài 1409 sẽ ủng hộ 20.000 đồng giúp người nghèo và nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện để đón Tết. Chương trình kéo dài đến ngày 7/2/2020.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương và tôn vinh 30 tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo năm 2019.

Theo TTXVN