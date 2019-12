Tạo động lực, không gian phát triển mới cho TP.Vũng Tàu

Ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 26 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ, chính quyền TP.Vũng Tàu năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu, năm 2019, các cấp ủy, chính quyền thành phố đã phấn đấu, chủ động đề ra nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2019, Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã thu và chi ngân sách đều vượt dự toán; cụ thể thu ước 4.399 tỷ đồng, đạt 125% dự toán, chi ước 1.641 tỷ đồng, đạt 109% dự toán. Về văn hóa, xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì thành quả dạy và học tốt, huy động học sinh ra lớp; xử lý kịp thời dịch bệnh nguy hiểm, không để bùng phát trên địa bàn; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, hơn 8.300 lao động được giải quyết việc làm, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố đã kết nạp mới 285 đảng viên, đạt 98,2% kế hoạch. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định.

Hội nghị cũng thảo luận các nội dung: Tình hình thu chi ngân sách 2019, dự toán 2020 và những thuận lợi, khó khăn, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhằm bảo đảm nguồn vốn phát triển kinh tế, xã hội; tình hình đầu tư công và giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công chậm triển khai; tình trạng quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị và các giải pháp khắc phục việc xây dựng trái phép, san lấp, phân lô bán nền, lấn chém lòng lề đường, vệ sinh môi trường; khó khăn trong phát triển đảng tại các chi bộ khu phố…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền TP.Vũng Tàu trong năm 2020 là rất lớn, nhất là việc đề ra đường lối, quan điểm lãnh đạo để tạo động lực, không gian phát triển mới cho thành phố. Điều này đòi hỏi lãnh đạo thành phố phải có tầm nhìn xa, rộng, có chiến lược quy hoạch, phát triển kinh tế, xã hội lâu dài. Trong đó, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng trong việc dẫn dắt đảng bộ hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Để có được đội ngũ lãnh đạo xứng tầm phải tạo được động lực cho đội ngũ cán bộ phấn đấu, vươn lên những vị trí phù hợp với yêu cầu phát triển và tạo dựng được niềm tin cho nhân dân.

Để tăng cường thêm nguồn lực cho sự phát triển của thành phố, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, bên cạnh nguồn ngân sách, Đảng bộ, chính quyền TP.Vũng Tàu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động nguồn lực từ xã hội hóa phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Đặc biệt là việc thu hút các dự án đầu tư xã hội hóa trong những lĩnh vực phục vụ cho đời sống người dân như y tế, văn hóa, giáo dục, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Bí thư cũng yêu cầu đảng bộ, chính quyền thành phố cần quan tâm, có giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề còn tồn đọng trên địa bàn thành phố như: Tình trạng chậm giải phóng mặt bằng; cải tạo kênh Bến Đình, tạo sức hút quảng bá sản phẩm du lịch của TP.Vũng Tàu; xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn…

