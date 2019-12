Chiều 17/12, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự phiên cuối năm 2019.

Trong năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương được nâng lên; trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thời gian tới cần tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trong đó, cần tập trung tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng cao hơn so với năm trước; quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt công tác đóng quân canh phòng, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

●Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

●Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho Đại tá Lê Văn Hiên (222/2, Lê Lợi, phường 4, TP.Vũng Tàu) và Đại tá Nguyễn Văn Đức (222/1, Lê Lợi, phường 4, TP.Vũng Tàu).

PHƯƠNG NAM