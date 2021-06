Chưa được trả CCCD mới, dùng giấy tờ gì thay thế?

Thượng tá Đinh Văn Bình

Một số bạn đọc phản ánh đã làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip vài tháng nay nhưng chưa được trả kết quả. Vì sao việc trả CCCD bị chậm? Trong thời gian chờ nhận CCCD mới, người dân có thể dùng giấy tờ gì để thay thế? Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh về các vấn đề trên.

 Phóng viên: Thưa Thượng tá, vì sao có tình trạng chậm trả CCCD gắn chip cho công dân?

- Thượng tá Đinh Văn Bình: Theo Bộ Công an, tính đến giữa tháng 6/2021, toàn quốc đã thu nhận gần 54 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Con số này vượt so với chỉ tiêu đề ra (50 triệu hồ sơ). Theo kế hoạch, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06) phấn đấu đến ngày 1/7/2021 sẽ in và trả 50 triệu CCCD gắn chip cho người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nhiều yếu tố dẫn đến việc chậm trả CCCD gắn chip.

Nguyên nhân là do dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực sản xuất trong nước và trên thế giới, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử. Việt Nam phải nhập khẩu chip từ nước ngoài, trong khi nhiều nước rơi vào tình trạng khủng hoảng về sản xuất chip gắn trên CCCD. Đây là nguyên nhân khách quan tác động lớn đến tiến độ sản xuất CCCD để trả cho người dân.

Để sớm hoàn thành kế hoạch, Bộ Công an đang cố gắng sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất. C06 đặt mục tiêu đến tháng 9/2021 sẽ in và trả toàn bộ số thẻ CCCD đã nhận hồ sơ.

 Trong thời gian chờ nhận CCCD mới, người dân có thể dùng giấy tờ cũ để thực hiện các giao dịch được không, thưa Thượng tá?

- Theo Thông tư 40/2019/TT-BCA, sau khi hoàn thành thủ tục làm CCCD, nếu người dân đăng ký đến nhận thẻ CCCD gắn chip trực tiếp tại cơ quan công an mà CMND cũ còn rõ nét thì được cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng CMND chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp CCCD gắn chip. Như vậy, khi cơ quan công an chậm trả CCCD gắn chip, người dân có thể sử dụng CMND cũ để giao dịch bình thường mà không gặp phải khó khăn gì.

Với người đổi thẻ CCCD mã vạch sang gắn chip, theo Điều 24 Luật Căn cước công dân, cơ quan công an sẽ thu hồi thẻ CCCD đã sử dụng đối với các trường hợp: khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; thẻ hết hạn sử dụng; thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên CCCD hoặc khi công dân có yêu cầu. Các trường hợp khác khi thẻ còn sử dụng được thì vẫn sử dụng bình thường đến khi được nhận thẻ chip mới bị thu hồi.

Trường hợp khó khăn nhất chính là CCCD cũ đã hết hạn hoặc bị mất, hỏng. Người dân có thể liên hệ cơ quan công an nơi mình làm thẻ để biết chính xác nhất khi nào được nhận CCCD gắn chip để chủ động có kế hoạch với các công việc cá nhân cần dùng thẻ.

Ngoài ra, người dân có thể dùng một số giấy tờ có thể thay thế CMND/CCCD trong thời gian chờ nhận CCCD gắn chip. Chẳng hạn, hộ chiếu có thể thay thế CMND/CCCD trong hầu hết trường hợp vì trên hộ chiếu cũng có số CMND/CCCD cũ và ảnh. Còn nếu chỉ để đi máy bay, người dân có thể sử dụng giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý khác.

Lực lượng Công an TP.Vũng Tàu sử dụng xe ô tô lưu động làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân.

 Thưa Thượng tá, cho đến nay, tiến độ cấp CCCD gắn chip trên địa bàn tỉnh đạt tới đâu?

- Nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Công an giao cho Công an tỉnh BR-VT là cấp hơn 950.700 CCCD gắn chip cho công dân trong độ tuổi quy định trước ngày 1/7/2021, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, linh hoạt bố trí cấp CCCD theo ca phù hợp tình hình tại địa phương. Theo quy định, lực lượng công an làm việc 15 giờ mỗi ngày nhưng hầu hết các tổ cấp CCCD tăng lên 20 giờ/ngày, với tinh thần chừng nào hết người dân đến làm CCCD thì cán bộ, chiến sĩ mới nghỉ.

Bên cạnh đó, BR-VT đã được Bộ Công an và Công an tỉnh trang bị thêm máy quét vân tay, đồng thời tăng cường 172 cán bộ làm CCCD, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đến nay, toàn tỉnh đã làm thủ tục cấp 777.541 CCCD, đạt tỷ lệ 81,8 %. Nhưng theo khảo sát, thực tế chỉ có 916.293 nhân khẩu trong độ tuổi cấp CCCD đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, số còn lại 34.407 là nhân khẩu tạm trú ngoài tỉnh và nhân khẩu vắng mặt như: đi làm ăn, đi biển, đi nước ngoài lao động, học tập, sinh sống... nên tỷ lệ cấp CCCD gắn chip thực tế đạt 85% theo chỉ tiêu được giao.

TRÍ NHÂN (Thực hiện)