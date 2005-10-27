Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu và hành trình 20 năm vì ánh sáng cộng đồng

Sáng 19/9, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM, Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP. HCM.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự buổi lễ.

Những bước đầu chập chững

Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu tiền thân là Trung tâm Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được thành lập ngày 27/10/2005 với quy mô 30 giường bệnh và 32 y, bác sĩ, cán bộ, viên chức. Sau 4 tháng khẩn trương chuẩn bị về nhân lực, vật lực, ngày 28/2/2006, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

Ban đầu, Trung tâm sử dụng một phần diện tích của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội cũ, chật chội, xuống cấp, không có công năng của một cơ sở điều trị.

BSCKII Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu xúc động nhớ về “những bước đi đầu tiên chập chững”. Khi ấy, muốn tổ chức một đợt mổ phải nhờ nhân viên Trung tâm phòng chống bệnh xã hội làm xét nghiệm, phải đón bác sĩ gây mê từ Bệnh viện Lê Lợi qua hỗ trợ, sau đó phải mang quần áo, khăn mổ sang Bệnh viện Bà Rịa nhờ giặt và hấp thanh trùng. Trung tâm chưa có kế toán, chưa có kinh phí, mấy tháng trời chưa có lương, chưa có phương tiện đi lại…

Y, bác sĩ còn phải chia nhau gõ cửa từng nơi để tìm kiếm trợ giúp: Công ty Vũng Tàu Ship cho 2 xe bê tông tươi để lấp ổ gà trước cổng, thường đọng nước như ao sau mỗi trận mưa; Công ty đô thị Bà Rịa cho 3.000 viên gạch con sâu cũ để lát sân; Trung tâm Sức khỏe sinh sản cho mượn 20 giường sắt; Trung tâm y tế dự phòng tặng 1 cái nồi hấp; Trung tâm Y tế huyện Châu Đức điều chuyển cho một cái bàn phẫu thuật; Khách sạn Palace cho hơn 20 cái bàn cũ; Khách sạn Grand tặng bệnh viện 30 cái nệm cũ…

Thứ Bảy, Chủ nhật, mọi người tranh thủ lau chùi, sửa chữa. Bàn mục chân thì cắt bớt phần chân mục, sử dụng cũng được mấy năm. Nệm đã cũ nhưng có thể đặt thêm chỗ nằm ở hội trường cho bệnh nhân nghèo trong các chiến dịch xóa mù.

“Anh em thường bảo vui là bác Giáp thích sưu tầm đồ cổ. Còn tôi lại luôn dặn lòng bằng một câu thơ rất đời thường của nhà thơ Tố Hữu khi đất nước bắt đầu từ trong gian khó "Dọn tý phân rơi, nhặt từng ngọn lá. Mỗi hòn than mẩu sắt cân ngô. Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ”, BS Nguyễn Viết Giáp xúc động nói.

Năm 2014, Trung tâm Mắt đã chính thức được nâng cấp thành bệnh viện chuyên khoa, 100 giường bệnh, với 15 khoa, phòng theo chuẩn bệnh viện hạng II của Bộ Y tế.

Bước ngoặt mới - Diện mạo mới

Năm 2021, dự án xây dựng bệnh viện mới chính thức được khởi công. Tháng 6/2025, công trình với tổng diện tích gần 10.000 mét vuông, cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, trị giá hơn 250 tỷ đồng đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động.

Đến nay, Bệnh viện Mắt có đội ngũ hơn 110 nhân viên y tế. Trong đó, 22 bác sĩ chuyên khoa, hơn 90% có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học. Trung bình mỗi năm tiếp nhận khám gần 100 ngàn bệnh nhân ngoại trú, 10 ngàn bệnh nhân nội trú và thực hiện hơn 8.000 ca phẫu thuật. Kết quả khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú là 99,24 %, nội trú 99,32 % và sự hài lòng của nhân viên là 98,86%.

Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Cờ truyền thống và Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

Sau 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 1 triệu lượt khám ngoại trú, gần 80 ngàn bệnh nhân nội trú và gần 70 ngàn ca phẫu thuật. Trong số đó, có tới 55 ngàn ca mổ đục thủy tinh thể.

Năm 2024, chỉ số phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bà Rịa - Vũng Tàu (CSR) là 5.602 ca trên một triệu dân, vượt trên khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới 3.500 ca, đưa Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số giải phóng mù lòa.

Hiện nay, hàng chục kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực nhãn khoa đã được triển khai tại bệnh viện như: Phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể, tiêm nội nhãn điều trị võng mạc đái tháo đường và các bệnh lý đáy mắt, điều trị và phẫu thuật bệnh Glocom, tạo hình thẩm mỹ, khám chuyên khoa mắt trẻ em, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, đo khám khúc xạ và kính thuốc… Các công nghệ cao như Laser nhãn khoa, chụp cắt lớp võng mạc OCT-A, chụp mạch huỳnh quang, siêu âm mắt, đo bản đồ giác mạc, đo công suất thủy tinh thể bằng phương pháp quang học …

Tập thể và nhiều cá nhân của bệnh viện liên tục được vinh danh bằng các giải thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng III, hạng II, Cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Y tế, của UBND tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ tỉnh; Bằng khen của Thủ tường Chính phủ, của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, của Hội Nhãn khoa Việt Nam. Đặc biệt, năm 2023, Giám đốc Bệnh viện Mắt - Thầy thuốc nhân dân - BSCKII Nguyễn Viết Giáp vinh dự được trao giải thưởng “Cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á - Thái Bình Dương”.

Vững vàng trên hành trình mới

Tự hào và phấn khởi về chặng đường đã qua, BSCKII. Nguyễn Viết Giáp cho biết, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế để bước vào một chặng đường mới nhiều cơ hội và thách thức. Trước mắt, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, thu hút thêm nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề chuyên môn. Đồng thời mở rộng dịch vụ kỹ thuật, đầu tư phát triền các mũi nhọn chuyên sâu đột phá, phát triển công tác chăm sóc mắt cộng đồng. Đặc biệt là tăng cường quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng số hóa trong quản lý điều hành, phấn đấu đến năm 2027 đủ điều kiện thực hiện tự chủ nhóm 1.

Hội Nhãn khoa Việt Nam trao Bằng khen cho Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận những thành tích Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong 20 năm qua.

Bước vào giai đoạn mới sau khi hợp nhất và trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, ông Trần Văn Tuấn yêu cầu Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ y bác sĩ "vừa hồng vừa chuyên", gắn đào tạo với y đức và thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản trị bệnh viện, mở rộng nghiên cứu và đào tạo nhân lực. Tăng cường hợp tác, liên kết với các bệnh viện lớn, các tổ chức trong và ngoài nước để người dân được hưởng dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng ngay tại địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: “Cần phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo phát triển. Xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là một trong những địa chỉ tin cậy về chăm sóc mắt của nhân dân thành phố”.

KHÁNH CHI