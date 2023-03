Bệnh viện Bà Rịa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân nuốt hạt thanh trà

Ngày 27/3, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Bà Rịa) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân hoạt tử ruột non và tắc ruột non do nuốt hạt thanh trà.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân Lê Văn An, 83 tuổi, ở xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) đến Bệnh viện Bà Rịa vào sáng sớm ngày 24/3 trong tình trạng đau bụng dữ dội, gồng cứng bụng. Bệnh nhân được chụp CT và kết quả cho thấy có 2 khối cản quang trong ruột non. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân An hoại tử ruột non do tắc viêm dị vật đường tiêu hóa; đồng thời tiến hành phẫu thuật cắt phần ruột bị hoại tử, lấy ra dị vật là hạt thanh trà và lập lại lưu thông ruột non.

Bác sĩ Trần Anh Đức, Phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Bà Rịa) kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân Lê Văn An.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân Đinh Văn Cảnh, 60 tuổi, ở xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức), nhập viện vào Bệnh viện Bà Rịa chiều ngày 25/3 trong tình trạng đau bụng từng cơn và nôn ói. Qua chụp CT cho thấy có cản quang khối tròn tại vị trí van hồi – manh tràng, các quai ruột giãn ứ dịch và hơi. Người bệnh được bác sĩ chẩn đoán tắc ruột non đoạn hồi – manh tràng do dị vật. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy dị vật là hạt thanh trà và lập lại lưu thông ruột non.

Đến nay, sức khỏe của 2 bệnh nhân này đã ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Trần Anh Đức, Phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Bà Rịa) cho biết, hạt thanh trà có khối tròn, đường kính tương đối lớn và trơn nên khi ăn mà không cẩn thận dễ bị nuốt hạt. Không chỉ hạt thanh trà, khoa cũng từng ghi nhận các trường hợp bệnh nhân nuốt các dị vật khác như đồng xu, tăm, các loại xương… Khi không may nuốt các dị vật, người bệnh cần phải vào bệnh viện sớm để được bác sĩ chẩn đoán và nội soi dạ dày tá tràng, gắp dị vật, hạn chế các biến chứng xảy ra (hoại tử ruột, tắc ruột, thủng ruột) cho bệnh nhân. “Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần lựa chọn các loại thức ăn, trái cây và các đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Phụ huynh cần chú ý quan sát khi trẻ ăn và chơi các đồ vật nhằm hạn chế nuốt dị vật ở trẻ nhỏ”, bác sĩ Anh Đức lưu ý.

