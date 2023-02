Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu thành công bệnh nhân 95 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Ngày 17/2, Bệnh viện Bà Rịa cho biết, Đơn vị Tim mạch can thiệp trực thuộc Khoa Nội tim mạch – Lão học của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân lớn tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Mến, 95 tuổi, ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền.

Bệnh nhân vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu vào tối ngày 14/2 sau khi thấy đau ngực và đau đầu, nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Đến sáng sớm ngày hôm sau, bà Mến có biểu hiện mệt nhiều hơn như: Đau ngực nhiều, vả mồ hôi, nhịp tim rất chậm, tụt huyết áp, chi lạnh… Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng dưới, có biến chứng Block xoang nhĩ, nhịp bộ nối chậm. Bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu bằng cách đặt 2 sten tại động mạch vành phải và đặt máy tạo nhịp tạm thời. Sau khi được can thiệp, nhịp tim, nhịp xoang và huyết áp trở về mức bình thường, không cần dùng thuốc vận mạch. Đến nay, sức khỏe của bà Mến đã ổn định và đang tiếp tục theo dõi tại Khoa Nội tim mạch – Lão học (Bệnh viện Bà Rịa).

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa kiểm tra sức khỏe cho bà Nguyễn Thị Mến.

Bác sĩ Phan Văn Thành, Trưởng Đơn vị Tim mạch can thiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, việc thủ thuật can thiệp mạch vành cho bà Mến có nhiều yếu tố nguy cơ cao. Đây là trường hợp bị bệnh nặng có biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm trên một người bệnh lớn tuổi; đường vào mạch máu khó khăn do tình trạng xơ cứng và xoắn vặn hệ thống động mạch chủ cũng như động mạch vành. Nhưng với sự nhanh chóng, nỗ lực của ekip nên việc thực hiện thủ thuật can thiệp cho bà Mến đã thành công.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM