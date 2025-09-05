LSP cùng các đối tác trao 120 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn

Ngày 5/9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp cùng Công ty TNHH Thiết bị & Công nghệ Sao Phương Bắc và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vina E&C trao tặng 120 suất học bổng, với tổng trị giá 100 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn nhân dịp Khai giảng năm học mới 2025-2026. Học bổng được trao đến học sinh tại cả 5 trường học trên địa bàn xã, bao gồm Mầm non Hướng Dương, Mầm non Tuổi Thơ, Tiểu học Long Sơn 1, Tiểu học Long Sơn 2 và THCS Bạch Đằng.

Chia sẻ tại buổi Lễ Khai giảng tại trường THCS Bạch Đằng, bà Nattinee Amornpong, Giám đốc Tài chính của LSP, chia sẻ: “Với LSP, chúng tôi tin rằng giáo dục là nền tảng để phát triển thế hệ trẻ, lực lượng chủ chốt sẽ góp phần xây dựng tương lai cho đất nước. Vì vậy, LSP đã hợp tác với chính quyền địa phương, các tổ chức và đối tác để triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ các em duy trì việc học tập, đồng thời phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Chúng tôi mong rằng những suất học bổng này phần nào sẽ động viên, khích lệ các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn và vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.”

Bà Nattinee Amornpong, Giám đốc Tài chính của LSP, trao học bổng cho các em học sinh tại trường THCS Bạch Đằng.

Kể từ năm 2010, vào đầu mỗi năm học, LSP đã duy trì trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn. Trong suốt 15 năm qua, công ty đã hỗ trợ hơn 900 học sinh, với tổng trị giá trên 550 triệu đồng.

Ngoài ra, LSP cũng hợp tác với tập đoàn chủ quản SCG và các đối tác triển khai nhiều sáng kiến phát triển thanh thiếu niên tại xã Long Sơn và các khu vực lân cận. Những nỗ lực này bao gồm trao tặng học bổng nhân dịp khai giảng năm học mới, ủng hộ Hội Khuyến học Bà Rịa - Vũng Tàu và chương trình học bổng “LSP Sharing the Dream” dành cho sinh viên đại học và cao đẳng tại xã Long Sơn và Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, LSP cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng cơ hội giáo dục cho thanh thiếu niên địa phương. Trong những năm qua, LSP đã tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh nhằm giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tại xã Long Sơn cải thiện kỹ năng tiếng Anh và nhận thức được tầm quan trọng của ngôn ngữ này. Từ tháng 4 năm nay, các hoạt động của câu lạc bộ sẽ được duy trì đều đặn vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, với sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên đến từ LSP và Câu lạc bộ Tiếng Anh Vũng Tàu. Đến tháng 8, chương trình đã tổ chức thành công 20 buổi sinh hoạt, thu hút gần 700 lượt tham gia.

LSP phối hợp cùng Công ty Sao Phương Bắc và Công ty Vina E&C trao tặng 120 suất học bổng, với tổng trị giá 100 triệu đồng trong buổi lễ khai giảng tại 5 trường học trên địa bàn xã Long Sơn.

LSP tin rằng đầu tư vào thế hệ trẻ chính là đầu tư cho sự thịnh vượng chung của xã Long Sơn và xa hơn thế nữa. Bằng cách loại bỏ các rào cản về giáo dục đồng thời tạo điều kiện và trao quyền cho thế hệ tương lai, LSP đang gieo mầm để xây dựng một tương lai bình đẳng, tươi sáng và thịnh vượng hơn. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của LSP nhằm đồng hành cùng cộng đồng địa phương xây dựng ngày mai tốt đẹp hơn.

Tin, ảnh: Hà Trang