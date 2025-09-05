Sáng 5/9, Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 trong không khí trang nghiêm mà háo hức, giữa không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng.

Giữa không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Dự buổi lễ có bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo phường Tam Thắng cùng gần 1.700 học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường.

Lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm với nghi thức rước cờ, phần dâng hoa, báo công dâng Bác, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn của thầy trò nhà trường đối với Bác Hồ kính yêu và các thế hệ đi trước.

Các nghi thức trang trọng tại buổi lễ.

Cùng những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Huỳnh Thị Bích Phượng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ quyết tâm đổi mới, đoàn kết và nỗ lực trong năm học mới. Buổi lễ trở nên ý nghĩa hơn với phần tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường trong năm học vừa qua.

Nhà trường khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Cô Huỳnh Thị Bích Phượng, Hiệu trưởng nhà trường vinh danh học sinh đạt danh hiệu Á khoa tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Trong đó có 7 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi, 13 giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố, 29 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, hơn 90 học sinh đạt giải các cuộc thi qua mạng cấp tỉnh và cấp quốc gia…

Đặc biệt, hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh, Trường THCS Trần Phú không nhận hoa chúc mừng khai giảng. Thay vào đó là hoạt động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bão lụt, nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái. Tổng số tiền vận động được trong ngày khai giảng là khoảng 25 triệu đồng.

Hoa chúc mừng khai giảng được thay bằng những món quà có ý nghĩa thiết thực.

Ngay sau đó, thầy trò nhà trường đã cùng tham dự trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) và Khai giảng năm học 2025 - 2026 do Bộ tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Một năm học mới đầy hứng khởi đã chính thức mở ra.

Buổi lễ khép lại trong không khí hân hoan, tràn đầy hứng khởi về một năm học mới đầy ắp hi vọng và quyết tâm.

NHÓM PV GIÁO DỤC