Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu chào đón gần 2.000 tân sinh viên, sẵn sàng cho năm học mới

Sáng 5/9, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) tổ chức Lễ Khai giảng và sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2025 - 2026. Sự kiện có sự tham gia của gần 2.000 tân sinh viên của 95 chuyên ngành và chương trình thuộc 25 ngành đào tạo.

Các tiết mục văn nghệ và màn biểu diễn võ nhạc đặc sắc tại buổi lễ.

Lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, bởi không chỉ đánh dấu một khởi đầu mới, mà còn là lần đầu tiên tất cả các trường học trên cả nước (trong đó có cả các cở sở giáo dục đại học) cùng kết nối trực tuyến để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 -2026.

Tân sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên BVU theo dõi lễ khai giảng trực tuyến cùng các trường học trên cả nước.

Sau lễ khai giảng trực tuyến, PGS.TS.LS Nguyễn Thị Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những chia sẻ ý nghĩa với các tân sinh viên và đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Hoài Phương nhấn mạnh cam kết của BVU trong việc tạo ra một môi trường học tập chất lượng, giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về tri thức và kỹ năng. Tại BVU thầy cô không chỉ trao gửi tri thức mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người truyền lửa cho mỗi sinh viên, để BVU thực sự xứng đáng là nơi các em được “trải nghiệm để thành công”.

PGS.TS.LS Nguyễn Thị Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những chia sẻ ý nghĩa tại lễ khai giảng năm học 2025-2026.

BVU khen thưởng thủ khoa đầu vào và thủ khoa các ngành đào tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, BVU đã vinh danh em Nguyễn Hồ Bảo Khánh, thủ khoa đầu vào toàn trường, cùng 25 tân thủ khoa các ngành đào tạo.

Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Báo cáo viên pháp luật Công an TP. Hồ Chí Minh tuyên truyền tới các em tân sinh viên về tác hại của ma túy và phòng chống tội phạm về ma túy.

Cùng với đó, một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là chuyên đề về “Tuyên truyền, phòng chống tội phạm về ma túy và các tác hại của ma túy” do Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Báo cáo viên pháp luật Công an TP. Hồ Chí Minh trình bày. Chuyên đề nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cần thiết, giúp sinh viên nâng cao nhận thức và phòng tránh tệ nạn xã hội.

KHÁNH CHI