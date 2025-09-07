Phường Tân Phước trao 390 phần quà và học bổng cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn

Ngày 7/9, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước (TPHCM) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Theo đó, có 10 phần quà và 30 suất học bổng đã được trao cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà và học bổng trao tặng là 20 triệu đồng. Nguồn kinh phí quà tặng và học bổng do Đoàn Thanh niên Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn và các tổ chức Đoàn doanh nghiệp thuộc khối Đảng ủy UBND TPHCM ủng hộ.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Phước nhận học bổng

Cùng ngày, UBMTTQ phường Tân Phước phối hợp với chùa Vạn Thông (thuộc khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước), trao tặng 100 suất quà đến các hộ khuyết tật, khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng bao gồm gạo, mỳ ăn liền và nhu yếu phẩm.

Dịp này, đạo tràng Phổ Đà Sơn (khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước), cũng chung tay cùng địa phương trao tặng 250 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần) đến những gia đình thoát nghèo còn khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn phường.

Như vậy, trong ngày 7/9, phường Tân Phước đã kết nối, vận động và trao tặng 390 suất quà, học bổng với tổng trị giá 185 triệu đồng.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội hưởng ứng chương trình “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” năm 2025 do UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước chủ trì thực hiện.

