Chiều 3-9, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND phường, xã, đặc khu; các đơn vị, cơ sở giáo dục và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026.

Trong 3 năm học gần đây, Trường THCS Võ Trường Toản chủ trương không nhận hoa khai giảng.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chủ động hạn chế việc trang trí trang trọng bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường…. Chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan mà không phô trương, lãng phí.

Ngành GD-ĐT TPHCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và các cá nhân đến tham dự và chúc mừng Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026.

Do đó, Sở chỉ đạo các đơn vị chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến các đối tác, cha mẹ học sinh… bằng nhiều hình thức (văn bản, thông báo trên website, bảng tin, mạng xã hội...).

Thông báo của Sở nêu rõ: Trong những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ đang gánh chịu những hậu quả tàn khốc do cơn bão số 4 và số 5 gây ra. Để đồng hành và chia sẻ với những khó khăn trên, đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố phát động ủng hộ đồng bào bão lụt, hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai, bão lụt theo lời kêu gọi chung của ngành.

Trước khi Sở GD-ĐT thành phố ra thông báo, nhiều trường học trên địa bàn cũng đã có thư ngỏ từ chối nhận hoa chúc mừng khai giảng, mong muốn “biến” hoa khai giảng thành những khoản ủng hộ có ý nghĩa thiết thực cho các em học sinh nghèo.

Trong thư ngỏ của Trường THCS Võ Trường Toản (phường Tam Thắng, TPHCM), thầy Hiệu trưởng Trương Văn Hổ bày tỏ mong muốn, thay cho việc tặng hoa trong Lễ khai giảng năm học, phụ huynh HS, mạnh thường quân, các cơ quan, đoàn thể hãy đóng góp vào phong trào: "Đồng hành cùng học sinh 2025" của nhà trường. Từ đó, mỗi bó hoa có thể trở thành những món quà ý nghĩa như một bộ SGK, một chiếc cặp mới, một suất học bổng, thẻ bảo hiểm y tế hay những công trình, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục thể thao cho các em học sinh của trường, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn...

Thầy Hổ chia sẻ thêm: “Chủ trương không nhận hoa khai giảng đã được nhà trường thực hiện trong 3 năm học gần đây, với mục tiêu ban đầu là giúp chi hội các lớp giảm chi phí hoạt động. Những năm trước, chủ trương triển khai trong nội bộ trường và các ban đại diện cha mẹ HS. Năm nay, chúng tôi gửi thư ngỏ một cách rộng rãi tới phụ huynh học sinh cùng các đối tác và nêu rõ từ chối nhận hoa, mong muốn những bó hoa chúc mừng sẽ trở thành những món quà ý nghĩa, giúp các em học sinh nghèo vững bước đến trường”. Với cách làm này, tới thời điểm hiện tại, nhiều đơn vị đã “biến” hoa khai giảng thành tiền mặt, đồ dùng học tập cho học sinh của trường.

Tương tự, thư ngỏ của Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) cũng có lời ngỏ xin không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng. Thư ngỏ có đoạn: "Thực hiện chủ trương tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa, nếu quý phụ huynh, đối tác, mạnh thường quân có dự định gửi tặng hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng, xin vui lòng chuyển thành suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng này sẽ được nhà trường trao tặng các em trong lễ khai giảng như một món quà khích lệ tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực học tập.

Mỗi suất học bổng dù lớn hay nhỏ đều là sự sẻ chia, yêu thương, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng nhà trường trong hành trình ươm mầm tri thức, chắp cánh tương lai cho thế hệ học sinh thân yêu".

Tương tự, Trường Tiểu học Khai Minh (phường Bến Thành), cũng thông báo: “Để tiết kiệm và thiết thực chào mừng năm học mới, nhà trường trân trọng thông báo đến phụ huynh, đối tác không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng. Thay vào đó, quý vị có thể chuyển sang ủng hộ quỹ khuyến học để nhà trường chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường"…

