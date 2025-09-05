Công ty Vượng Thành - Trùng Dương tài trợ bữa ăn bán trú 184 triệu đồng cho trẻ Vũng Tàu

Sáng 5/9, Trường Mầm non phường 5 (339, Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM) tổ chức Ngày hội đến trường của bé năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu và đại diện nhà tài trợ tham dự Ngày hội.

Đến dự Ngày hội có ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu.

Giáo viên Trường Mầm non phường 5 biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội.

Ngày hội đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động: Biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, trò chơi vận động... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho giáo viên và học sinh khởi đầu năm học mới.

Học sinh Trường Mầm non phường 5 biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội.

Dịp này, lãnh đạo phường Vũng Tàu đã vận động Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương trao tặng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Công ty đã trao 110 triệu đồng cho Trường Mầm non phường 5 và 74 triệu đồng cho Trường Mầm non Sen Hồng.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu và ông Nguyễn Văn Thuận, Phó phòng Hành chính Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương trao tặng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương đã đồng hành cùng chính quyền trong chăm lo, nuôi dạy trẻ - những mầm non tương lai của đất nước.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu phát biểu tại Ngày hội.

Bí thư phường Vũng Tàu khẳng định, sự “tiếp sức” quý báu này góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng, là nguồn động viên để giáo viên, học sinh thi đua dạy tốt, học tốt, cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, đất nước.

Cô và trò Trường Mầm non phường 5 tham dự Ngày hội.

Cô Lưu Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 5 cho biết, năm học 2025 - 2026, trường có 250 trẻ. Trong đó nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, là con của những lao động tự do có thu nhập bấp bênh.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG