Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam trao 177 suất quà cho học sinh khuyết tật

Chiều 25/9, Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ (TP HCM) tổ chức tặng quà trung thu cho học sinh Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị.

Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam trao quà trung thu cho các em học sinh Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu nghị.

Trong chương trình, Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam đã trao tặng 177 phần quà (gồm tiền mặt và bánh kẹo) với tổng trị giá 63 triệu đồng cho các em học sinh của trường.

Ông Na Jong Hyun, Trưởng phòng Hành chính và Thương mại tại Công ty Zinc Oxide Corporation Việt Nam cho biết: “Nhân dịp Tết Trung thu, công ty chúng tôi gửi tặng các em học sinh những phần quà nhỏ bé nhưng tràn đầy tình cảm. Chúng tôi hy vọng rằng, các em sẽ có thêm niềm vui, sự động viên và nghị lực để tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống”.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu nghị.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” của UBMTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ, nhằm thể hiện sự quan tâm của cộng động với những trẻ em kém may mắn và mang đến cho các em một mùa trung thu tràn đầy ấm áp.

KHÁNH CHI