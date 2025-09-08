Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu tài trợ trang thiết bị dạy, học cho Trường TH Hòa Bình

Ngày 8/9/2025, Trường TH Hòa Bình (460 Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPH. Hồ Chí Minh) tổ chức lễ trao quà đầu năm học 2025 - 2026.

Tại buỗi lễ, ông Nguyễn Hải Hưng, đại diện Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã trao tặng trang thiết bị dạy, học cho nhà trường với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Toản, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu (trái) và đại diện Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu trao bảng tượng trưng hỗ trợ trang thiết bị dạy, học cho lãnh đạo Trường TH Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Toản, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu cảm ơn Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã đồng hành cùng chính quyền trong chăm lo, hỗ trợ để nhà trường tổ chức tốt hơn hoạt động dạy và học. Ông Trần Quốc Toản khẳng định, đây là nguồn động viên thiết thực và kịp thời nhân dịp đầu năm học mới để giáo viên, học sinh thi đua dạy tốt, học tốt, cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, đất nước.

CẨM NHUNG