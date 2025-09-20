5 bệnh viện tuyến cuối TP.HCM xung phong mở cơ sở tại Vũng Tàu

Chiều ngày 19/9, Sở Y tế TP. HCM phối hợp với UBND phường Vũng Tàu tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất quy hoạch y tế.

Tham dự hội nghị có PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, các Phó Giám đốc Sở Y tế, và lãnh đạo của 5 bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

Về phía lãnh đạo phường Vũng Tàu, có các đồng chí: Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng lãnh đạo UBND phường.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản bày tỏ mong muốn phát triển du lịch y tế tại Vũng Tàu.

Thẳng thắn nhận định “năng lực y tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhiều hạn chế”, đồng chí Nguyễn Tấn Bản, nguyên Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ: “Sau khi sáp nhập với TP. HCM, người dân rất mong được thụ hưởng những tiến bộ của ngành y tế TP. HCM. Cùng với đó, việc phát triển y tế gắn với du lịch sẽ giúp địa phương phát huy tối đa tiềm năng của mình”.

Đồng chí Nguyễn Tấn Bản cũng chia sẻ, hiện nay tại phường Vũng Tàu có một số vị trí có thể xem xét xây dựng bệnh viện, trong đó có khu đất của Bệnh viện Lê Lợi cũ. Khu đất này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công bố đồ án quy hoạch thành Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu, nên rất thuận lợi về mặt pháp lý.

Đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu trên diện tích khoảng 1,96 ha. Bệnh viện mới theo quy hoạch sẽ có quy mô 196 giường bệnh, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, với các khối chức năng như bệnh viện, dịch vụ y tế, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và giao thông nội khu.

Ngay tại hội nghị, 5 bệnh viện tuyến cuối của TP. HCM đã “xung phong” mở cơ sở tại Vũng Tàu, nhằm phát triển du lịch y tế.

ThS.BSCKII Nguyễn Thị Thảo Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM chia sẻ dự định phát triển nha khoa du lịch tại Vũng Tàu.

“Ban Giám đốc rất hào hứng với ý tưởng này và mong muốn phát triển nha khoa du lịch tại Vũng Tàu”, ThS.BSCKII Nguyễn Thị Thảo Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM, chia sẻ. Bà cũng cho biết, cơ sở tại Vũng Tàu sẽ không chỉ khám và điều trị cho người dân địa phương và các khu vực lân cận, mà còn phục vụ một lượng khách quốc tế có nhu cầu về Việt Nam sử dụng dịch vụ răng hàm mặt kết hợp nghỉ dưỡng.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận 8.800 bệnh nhân từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Với phương châm “Lo cho người bệnh nhưng không quên người khỏe”, ông Diệp Bảo Tuấn đề xuất xây dựng cơ sở tầm soát ung thư tại Vũng Tàu để phục vụ người dân và khách du lịch.

Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM, Lê Trần Quang Minh bày tỏ mong muốn xây dựng bệnh viện chuyên khoa tại Vũng Tàu.

Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM, Lê Trần Quang Minh cũng bày tỏ mong muốn xây dựng bệnh viện chuyên khoa tại Vũng Tàu. Theo ông Minh, trong 2 năm gần đây, bệnh viện đã thăm khám cho hơn 13.000 bệnh nhân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện gần 600 ca phẫu thuật mỗi năm. Cơ sở tại Vũng Tàu sẽ giúp giảm tải cho bệnh viện TP. HCM, tiết kiệm chi phí đi lại cho bệnh nhân và đặc biệt là cứu chữa kịp thời các trường hợp cấp cứu liên quan đến đường thở.

Ngoài ra, lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi Chức năng TP. HCM và Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. HCM cũng bày tỏ mong muốn mở cơ sở tại Vũng Tàu.

PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết sẽ trình UBND thành phố phương án lựa chọn bệnh viện để mở cơ sở tại Vũng Tàu.

BS.CKII Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, gợi mở rằng sau sáp nhập, nhiều bệnh viện tuyến cuối của TP. HCM đều có nhu cầu mở rộng cơ sở tại Vũng Tàu. Tuy nhiên, cần tính toán kỹ lưỡng để chọn chuyên khoa phù hợp nhất và nên giao cho các đơn vị có vốn đầu tư công. TP. HCM hiện có 7 đơn vị tự chủ nhóm 1, đã có nguồn lực tài chính sẵn sàng đầu tư xây dựng cơ sở mới.

Kết luận hội nghị, PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng nhấn mạnh: “Vũng Tàu là một địa bàn đặc biệt. Ban Giám đốc sẽ bàn bạc về việc mở bệnh viện chuyên sâu gắn với dịch vụ du lịch tại đây. Trong tuần tới, Sở sẽ trình UBND thành phố xem xét và lựa chọn bệnh viện để mở thêm cơ sở”.

KHÁNH CHI